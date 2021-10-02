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Son dakika haberi: 2 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 2 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada kapalı ortam uyarısı yaparak, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.  

BAKAN KOCA'DAN KAPALI ORTAM UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kapalı ortam uyarısı yaparak, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları

Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları



Son dakika haberi: 2 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 352 olarak açıklarken, 28 bin 873 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 210 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 26 bin 224 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 2 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo