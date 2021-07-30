Son dakika haberi... İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Konya, Kastamonu ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında son durum

SAAT - 22:45 Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği bildirildi.

Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edildi, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yurduna yerleştirildi. Mahalledeki 100'ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi.

SAAT - 22:00 Manavgat'ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesi’ne ulaştı. Dağların arasında kalan mahallenin etrafındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, mahallenin camisini ve birçok evi küle döndürdü. Yangını söndürebilmek için çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter müdahale ederken, mahallede yaşayan birçok kişi ise evlerini terk ederek güvenli alanlara geçti.



'KAÇIN YANARSINIZ'



Bu sırada alevlerin arasında kalan mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi yol kenarında yangını görüntüleyen DHA muhabirlerine 'Çabuk kaçın, yanarsınız' diye bağırdı. Öte yandan mahalleye giden yol, zaman zaman yoğun duman nedeniyle kapandı. Bölgede devam eden söndürme çalışmaları ve mahalledeki yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplayınca, güneş kırmızı renge büründü.

SAAT - 19: 30 BİR MAHALLEYE DAHA YAKLAŞTI

Adana’nın İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahallelerinde çıkan orman yangını 3’üncü gününde Camili 2 Mahallesi’ne de yaklaştı. Mahalle, tedbir amaçlı boşaltılırken, ilçeden geçen karayolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.

SAAT - 18: 45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığını, 11 yangının ise devam ettiği açıkladı.

SAAT - 18: 15 Orman Genel Müdürlüğü: Bingöl/ Kiğı ve Adana/Ceyhan orman yangınları kontrol altına alındı. Bölgelerdeki soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

SAAT - 18:10 Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını buğday tarlalarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAAT 17:35 Antalya Akseki'ye bağlı Kepezbeleni bölgesinde önceki gün çıkan orman yangınının ardından dün de bölgeye 6 kilometre uzaklıktaki Hocaköy Mahallesi'nde yeni yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru yaklaştı. Hocaköy bölgesine kadar ilerleyen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazözle orman ekibi sevk edildi. Yangının farklı noktalarda devam ettiği ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Mahalleliden Yusuf Çelik, "Hakikaten korku içindeyiz. Yangın köyümüze 200- 250 metre mesafede. Çok da yatıyor. Basit bir ateş de değil. Korkuyoruz, endişeliyiz" dedi.





GAZİPAŞA YANGINI TEK NOKTADA SÜRÜYOR

Gazipaşa'da dün akşam 4 farklı noktada başlayan yangın ise havadan ve karadan müdahaleyle 3 noktada kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tek noktada devam eden yangın, kısmen de olsa kontrol altına alınabildi. Bölgede ekiplerin, yangının söndürülmesi için çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğü öğrenildi. Yangının, yerleşim yerlerine yönelik oluşturduğu riskin ortadan kalktığı belirtildi.

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANI: KÖYÜN TAHLİYESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde de dün başlayan yangının yer yer devam ettiği kaydedildi. Sarp bölgedeki yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı noktalarda oturanların tahliyesine yönelik hazırlıklar yapıldı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangınla ilgili, "İlçe kaymakamımızla beraber mahallemizin yukarı yerleşkesine gittik. Yangın, yerleşkenin 1 kilometre yakınına kadar yaklaşmış. Jandarma köyde teyakkuz hâlinde. İnşallah mecbur kalınmaz. Mecbur kalınırsa köyün tahliyesi için hazırlıklar tamamlandı. Ekipler, Balkaya yakınlarında yani yangının yukarı kısmında çalışmalara hız verdi. Değerli dostlar, dua edin. Bu dağ daha önce 5 canımızı şehit etti. Yeni canlar yanmasın" paylaşımında bulundu.

Gündoğmuş Belediye Başkanı AK Parti’li Mehmet Özeren, bölgede devam eden orman yangınına müdahale için bölge sakinlerine destek çağrısı yaptı. Başkan Özeren, sosyal medyadan yangına ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kardeşlerim. Muhtarlarım. Dostlarım. Yangın büyüdükçe büyüyor. Mülki hudut olarak Alanya hududuna geçmek üzere. Ekip yetersiz. Mevcut ekip yorgun ve uykusuz. Bu yangını Allah’ın izniyle biz söndüreceğiz. Yarın erkenden gönüllü vatanseverleri belediyenin önünde bekliyoruz. Doğu köylerimizden gelecek kardeşlerimiz Balkaya’da toplansın. Herkes eline bir alet alsın. Odun motoru, çapa çükür, tırmık ve tahra vs. İbrahim AS’ın yandığı ateşe su taşıyan karınca kadar olamaz mıyız? Haydi Gündoğmuş bu da bir savaş" dedi.

SAAT 17:29 - Bakan Pakdemirli: Elazığ Kiğı yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



SAAT 17:24 - Orman Genel Müdürlüğü: Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum; 79 orman yangınından 66’sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz.



SAAT 17:21 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ve partisinin İl Başkanı Mehmet Ay ile Adana’nın Kozan ilçesindeki yangında zarar gören mahalleleri gezdi. Açıklamalarda bulunan Çelik, yangınlarda hayatını kaybedenler ve orman teşkilatındaki şehitler için rahmet diledi. Antalya Manavgat’taki büyük yangını hatırlatan Çelik, Kozan ve Aladağ ile Osmaniye ve Mersin’de hala yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti. Yangınları söndürdükten sonra yaraların sarılacağını anlatan Çelik, resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.



SAAT 17:15 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

SAAT: 16:00 - Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.



Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede duman yükseldiğini görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.



OTOYOLDAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ



Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisindeki makilik alanda da henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevler otoyola ulaşmadan yangını kontrol altına aldı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.





SAAT 15:50 - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin yanı sıra köy sakinleri de müdahale ediyor. Yangının çıktığı alanın yakınında buğday tarlalarının bulunması dikkati çekti.

Yangın alanına gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlı şekilde olay yerine hareket ettiğini belirtti.

Yangını kontrol altına almak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Partal, "Yangını başlangıç aşamasında kontrol altına almaya çalışıyoruz. Çok büyümeyecek gibi görünüyor. Ekiplerimiz ciddi anlamda müdahale ediyor. İlçemizin bütün ekiplerini seferber ettik." dedi.





SAAT 15:30 - Konya'nın Akşehir ilçesinde Hıdırlık mesire yerinde otların tutuşmasıyla çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hıdırlık bölgesindeki ormanlık alanın kenarındaki kuru otlar, öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Akşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip bitişiğindeki ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangının çıktığı noktada incelemede bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da sosyal medya hesabından ''Akşehir’imizin Hıdırlık bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı'' ifadesiyle mesaj yayınladı. (Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR Konya - DHA)





SAAT 15:20 - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Gölcük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

SAAT: 15:15 -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Adana Ceyhan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor'' dedi.

SAAT: 15:10 - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Obrucak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin yanı sıra köy sakinleri de müdahale ediyor. Yangının çıktığı alanın yakınında buğday tarlalarının bulunması dikkati çekti.

SAAT: 15:00 - İzmir'in Kiraz ilçesinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasında ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. (Fırat AKAY/İZMİR - DHA)





SAAT: 13:25 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.





İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallelerinde dün saat 23.30 sıralarında 3 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, arazöz, itfaiye araçları ve bir helikopterle müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar 300 hektar çam ormanı zarar gördü.





SAAT: 13:15 - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dün akşam saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Gece boyunca süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.





SAAT: 13:10 - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Karacauşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.





SAAT: 12:00 -Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 HEKTARLIK ALAN YANDI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gece çıkan orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektar alan zarar gördü.

İlçede kırsal Rıfatiye Mahallesi'nin Canbaz mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınla ilgili olarak ''Kahramanmaraş yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor'' dedi. (İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ - DHA)





Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara