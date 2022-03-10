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Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalya'da! Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

#Rusya#Ukrayna#Antalya
Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalyada Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları savaşın başlamasının ardından ilk kez Antalya'da masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın katıldığı kritik zirve başladı. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü. İşte dünyanın merakla beklediği zirveye ilişkin tüm detaylar...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bugün üçlü formatta bir araya geliyor. Antalya'da kritik zirve başladı.

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Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalyada Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

İLK KEZ AYNI MASADALAR

İki ülke dışişleri bakanları savaş başladığından bu yana ilk kez aynı masaya oturuyor.

Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalyada Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE KULEBA GÖRÜŞTÜ

Dünyanın merakla beklediği zirve öncesi Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.

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Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalyada Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Kuleba ile görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Lavrov görüşmesini de sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalyada Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDAN PAYLAŞIM: BARIŞ VE İSTİKRARA VESİLE OLSUN

Antalya Diplomasi Forumu resmi Twitter hesabından zirveye ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Masa kuruluyor… Barış ve istikrara vesile olsun." denildi.

Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalyada Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

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İŞTE DÜNYANIN MERAKLA BEKLEDİĞİ ZİRVEDEN DETAYLAR

AYRI OTELLERDE KALACAKLAR

Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12.5 milyon TL’ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. Ukrayna heyeti ise 5 yıldızlı başka otelde kalacak.

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Son dakika... Dünyanın gözü kulağı Antalyada Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki tarihi zirve başladı

PUTİN VE OBAMA’YI DA AĞIRLAYAN SALONDA

BELEK Turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. Her türlü teknolojik donanıma sahip G-20 Salonu, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alıyor.

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334 GAZETECİ İZLİYOR

İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi.

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