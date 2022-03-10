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Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'dan ilk açıklama: Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemeye gelmiş

#Dmitri Kuleba#Lavrov#ANTALYA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, Antalya'da düzenlenen Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesi sonrası kameralar karşısına geçti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ilk kez yüz yüze geldiği toplantı hakkında değerlendirmelere yapan Kuleba, 24 saatlik ateşkes çağrısı yaptıklarını ve Rusya'dan bu yönde karar beklediklerini duyurdu. Kuleba'nın açıklamasında "Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi. Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemeye gelmiş" ifadesi dikkat çekti.

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Rusya-Ukrayna savaşında 15. güne girilirken Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez Antalya'da masaya oturdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba’nın katıldığı kritik zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovdan ilk açıklamaRusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk açıklamaHaberi görüntüle

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın konuşmasından satır başları şöyle;

"Sayın Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kolay olmayanı başardı. Rusya-Ukrayna arasındaki ilk temas oldu. Hem kolay hem zor bir görüşme oldu. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım.

LAVROV İNSANİ KORİDOR KONUSUNDA TAAHHÜT VEREMEDİ

Mariupol'de bildiğiniz gibi havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Bölgeler ateş altında. Bu toplantı insani bir koridorun açılması, bölgedeki sivillerin acılarının sona ermesi için gerçekleşti. Ancak maalesef Lavrov bu konuda bir taahhüt veremedi. Böyle bir konumda değildi. 24 saatlik bir ateşkes konusunu dile getirdik. Bu konuda ilerleme kaydedemedik. Rusya bu konuda karar verecek başka kişilerin olduğunu anlıyoruz.

LAVROV'UN TALEPLERİ TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ

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Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi. Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemeye gelmiş. Çabalarımızı sürdüreceğiz. Ülkedeki insani sorunların çözülmesi için çabalarımız sürecek. Eğer çözüm söz konusu olacaksa bu formatta görüşmeleri tekrar yapabiliriz. Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ben bu görüşmelere devam edeceğim, sivillerin acısına son vermek için devam edeceğim.

Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kulebadan ilk açıklama: Ben çözüm için geldim, Lavrov ise dinlemeye gelmiş

EN ZOR DURUMDAKİ KENT MARİUPOL

Müzakereler 1.5 saat devam etti. Sayın Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu. 2 tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerimle geldim. Görevim insani koridor oluşturmaktır. Mariupol en zor durumdaki kentimiz.

LAVROV'UN ÇÖZÜM BULABİLECEĞİNİ UMUYORUM

Lavrov'un Rusya'da yetkili kişilerle insani koridor hakkında bir çözüm bulabileceğini umuyorum. Rusya'nın bizim çocuklarımızı düşünerek, ilaçlara ihtiyaçları olduğunu düşünerek 24 saatlik insani koridorun açılması için bir adım atacaklarını düşünüyorum. Biz şuan savaşı durduramayız çünkü Ukrayna sadece savunmada, savaşı biz başlatmadık.

RUS ORDUSUNUN YAPACAĞI EN GÜZEL ŞEY GERİ ÇEKİLMESİDİR

Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım. Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır."

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