Son dakika... Dünyanın gözü Antalya'da... Putin ve Zelenski görüşecek mi? Lavrov: Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarihi zirve ile ilgili şunları söyledi:

Üçlü toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı da katıldı. Görüşme Türk tarafının teklifi ile yapıldı. Sayın Erdoğan'ın sayın Putin'le yaptığı telefon görüşmesi sonucunda bu karar alınmştı. Biz her türlü temastan yanayız. Çözüme yönelik her girişimi destekleriz. Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın insiyatifiyle özellikle konuları ele aldık. Ve askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tür tedbir aldıklarını açıklamaya çalıştık.

Günlük olarak insani koridor açılmasını önerdik. Sivillerin tahliye olması amaçlanıyor. Rusya'daki son müzakerelerde Rus tarafı kendi mülahazalarını ayrıntılı şekilde sundu. Ukrayna tarafı da en kısa sürede cevap verebileceğini belirtti. Belarus'taki müzakerelerin kağıt üstünde kalmamasını, ciddi sonuç vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz aslında.

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AVRUPA, UKRAYNA'DA ÖLÜMCÜL SİLAHLARI TEŞVİK EDİYOR

Başkumandanımız her şeyin plana göre devam ettiğini söylüyor. Ukrayna'nın silah alımını tehlikeli görüyoruz. Avrupa, Ukrayna'da ölümcül silahları teşvik ediyor. Ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ediyor. Teröristler bunları sivil havacılık için tehdit oluşturmak için bunları kullanıyor. Roketatarlar bunların eline geçecek. Avrupalı meslektaşlarımıza soruyoruz: Siz burada ortaya çıkan politikayı nasıl engelleyeceksiniz? Rusya'ya yönelik tehdidi nasıl önleyeceksiniz?

DİĞER ÜLKELERE SALDIRMAYACAĞIZ

Diğer ülkelere saldırmayacağız. Ukrayna'ya da saldırmadık. Defalarca izah ettik. Burada Rusya Federasyonu'nun güvenliğine tehdit oluşturmaktadır. Uzun yıllardır açıkladı, kimse bizi dinlemedi. Pentagon biyolojik laboratuvarda yapıyor. Bunlar ilerde biyolojik silah imalatı için kullanılabilir. Bunları reddettiler. ABD, bunları derin biz gizlilik içinde gerçekleştirdi. Ukrayna'ya silah gönderebnlerin bilmesi lazım ki bunlar eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları teşvik edenler bundan sorumlu olacaklar. Aşırı radikaller var.

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UKRAYNA'NIN RUS ALEYHTARI DEVLETE ÇEVRİLMESİ KONUSUNDA KİMLER NE DİYOR ACABA?

Kamuoyunun ne tür manipülasyonlara konu olduğunu kendiniz açıklayın. Medyada da bir takım yayınlar gördüm, duygusal görüşler ifade ediliyor. Her durumda objektif haberler veren tarafla kimse ilgilenmiyor. Devlet başkanımız da hükümetimiz de aslında bu konular üzerinde çalışıyor. Ukrayna'nın Rus aleyhtarı devlete çevrilmesi konusunda kimler ne diyor acaba? Ukrayna, Rusya karşıtı haline dönüştürülüyor yıllardır. Batı 2000'lerin başından beri Ukrayna'nın ya Batı'yı ya da Rusya'yı seçmesini istedi. Ukrayna halkıan nasıl değerler dikte ediliyor bunu konuşmamız lazım. Ukrayna, yine de deneyin parçası oldu, Batı yanlısı bir araç haline getirilmeye çalışıldı. Günün sonunda NATO, Ukrayna'nın itifaka katılacağını ifade ettiğinde, füzeler gönderildiğinde şimdi şunları öğrendik. Biyosilah tesisleri de çalışır haldeymiş, Ukrayna ordusu ve kamuoyuna bildirilmeden üstelik. 'Lütfen güvenlik prensiplerine riayet edin' dedik. 'Bunları konuşabiliriz' dediler ama NATO konusunda taviz vermeyeceklerini ifade ettiler. Biz neden kendi güvenlik çıkarlarımızı NATO'ya göre belirleyelim. Biz eylemlerimizi meşrulaştırmakla ilgilenmiyoruz. Biz Ukrayna'nın askerileştirilmesini istemiyoruz. Ukrayna'ya gerekli sistemleri koruyarak bizim topraklarımızın hedef alınması mümkün. Burada Nazi taburları görmek istemiyoruz. Bu askerler eğitim görürken terör saldırıları için de eğitim alıyorlar. Tarafsız bir Ukrayna istiyoruz. Zelenski'nin yaklaşımından şunu anlıyoruz bu yaklaşımı anlamaya başlıyorlar.

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EKONOMİK YAPTIRIMLARI DA AŞARIZ

Ekonomik yaptırımlar konusunda biz bunları da aşarız. Bu krizi de aşacağız. Ve akıl sağlığımızı temizleyeceğiz, sağlıklı bir vicdanla aşacağız. Batı dayanılabilir bir ortak değil. Elimizden gelen herşeyi yapacağız ki Batı'ya bağlı kalmayalım.

Biz her zaman görüşmekten yanayız ama burada katmadeğer olmalı. Ukrayna liderleri sadece görüşmek için görüşmeyi tercih ediyor. Burada amaçları net değil, elle tutulur karar alıyor gibi yapmak. Minsk anlaşmaları sürerken Zelenski 'Haydi bir daha buluşalım' dedi. Kendisine kararların uygulanmadığını hatırlattık, onlar 'Yine buluşalım' dediler, 'Paris anlaşmasını uygulayacağız' dediler. Böyle sorunun özünü değiştirip dış etkileri konuşmak usulü ile Normandiya formatının genişletilmesini istediler. 'İngiltere, Türkiye katılsın' dediler.

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PUTİN İLE ZELENSKİ GÖRÜŞECEK Mİ?

Başkan Putin reddetmiyor, Zelenski ile buluşabilir. Ama bu olmadan önce belirli hazırlıkların yapılması şart. Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük. Önerilerimiz Ukrayna tarafına ulaştı, spesifik yanıt vermeye söz verdiler.

Yerel yetkililerden birinin kaçırıldığını bilmiyorum. Sayın Kiriev de kaybolmuş, müzakere ekibinden biri onun öldürüldüğü söyleniyor. İnfaz edildiğini duyduk. Bireysel hikayelere gireceksek o zaman sinir bozucu şeyler ortaya çıkar. Bunu Rus karşıtı politikalar için yapıyrolar. İsimleri istediğiniz kadar ortaya atabilirsimiz. Şevçenko'nun Kiev'de kaybolduğunu biliyorum.

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PENTAGON'UN ONLARCA BİYOKİMYA LABORATUVAR KURDUĞU BİLGİSİ ÇOK İLGİNÇ

Burada öğrendiğimiz bilgiler Pentagon'un onlarca biyokimya laboratuvar kurduğu bilgisi çok ilginç. Kimyasal silahların yasaklanması anlaşmasına aykırı olarak yapılıyor. Bunları nasıl açıklayacaklarını sorduk, cevaplarını bekliyoruz. Bunlar barışçıl deneyler değil. Bunların amacı biyolojik silahlar yaratmak.

Hiçbir Batı basını çıkıp da bu sorunun dünyanın dikkatine çektik demiyorlar. Başkası ne yapar ne yapmaz bunu bilemiyoruz. Biz diplomatik yolu da izledik en son olacak ana kadar. Kendi tekliflerimizi de ilettik. Burada kıtadaki herkesin güvenlik çıkarları gözönünde tutuluyordu. Ukrayna konusunda ne yapacağımıza biz karar veririz deyip tekliflerimizi reddetiler. Putin de net ifade etti, askeri harekatı neden yapmaya karar verdiğini. Biz dostane bir Ukrayna, askeri varlığı olmayan bir ukrayna, yeni bir Nazi devleti oluşturamayacak bir Ukrayna, Rus kilisesinin yasaklanamayacağı bir Ukrayna istiyoruz. Son 8 yılda da hız kazandı bunların hepsi. Rusya dili konusunda bariz şeyler var, Ukrayna'daki bazı yasalar sebebiyle. Ukraynaca tek dil kabul edildi. Diğer diller ikinci seviyeye düşürüldü. Macaristan, Bulgaristan ve diğerleri de itiraz etti. Kiev yetkilileri istisnalar ortaya attılar. Batı sessiz kaldı buna. Batı'nın Ukrayna'dan bir şeye ihtiyacı var. Rusya'ya karşı olması. Kırım konusunda da ikiyüzlülük yapıldı. Kosova'da refernadum olmadı ama NATO orada bombalamalar yoluyla bir durum yarattı. İngiltere gibi ülkelerin amacı hep aynı oldu. Bu Rusya'ya yönelik saldırıdır. Rus çıkarına, dinine, güvenliğine yapılan bir saldırıdır. Batı karşılığını da gördük tabii ki. Bunlar ikiyüzlü karşılıklardır. Bu bize ölüm kalım savaşı içinde olduğumuzu gösteriyor.