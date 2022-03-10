Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... ABD'den korkunç uyarı: Rusya kimyasal silah kullanabilir

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Haftalardır dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daki gelişmelerde. Ülkedeki çatışmalar ve bombardımanlar devam ederken ABD'den korkunç bir uyarı geldi.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah saldırısı planlıyor olabileceğini duyurdu.

'Hepimizin tetikte olması gerekiyor' diyen basın sekreteri Jen Psaki, Rusya'nın ABD biyolojik silah laboratuvarları ve Ukrayna'da kimyasal silah geliştirme konusundaki iddialarının ise 'akıl almaz' olarak tanımladı.

Psaki, 'Hepimiz Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silahlar kullanması veya bunları kullanarak bir sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmesi ihtimaline karşı tetikte olmalıyız' ifadelerini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre, batılı bir yetkili, 'Endişelenmek için iyi nedenlerimiz var' dedi. Bunun Kiev'i hala ele geçiremeyen Moskova'nın son hamlesi olabileceği belirtiliyor.

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İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

06.33 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve Avrupalı ​​müttefiklerine 13.6 milyar dolarlık ABD yardımını onayladı. Kararın hafta sonuna kadar Senato'dan da onay alması bekleniyor.

06.26 Rusya'nın ABD Büyükelçisi, ABD'yi eski Sovyet cumhuriyetlerinde yürüttüğü askeri ve biyolojik faaliyetlerini spn vermeye çağırdı.

03.57 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Ukrayna'ya ek güvenlik ve insani desteği görüştüklerini söyledi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD savunma bakanı Lloyd Austin'in Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Ukrayna ordusuna sürekli savunma güvenliği yardımı sağlanması konusunda da görüştüğü belirtildi.

03.50 Viyana'da şansölye Karl Nehammer ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan başbakan Mateusz Morawiecki "Rus ordusu düzenli olarak savaş suçları işlemekte ve bunları belgeleriyle ortaya koyacağız. Finansmanı petrol ve doğalgazdan gelen savaşın oksijenini kesmek ve Putin'in savaş makinesini durdurmak zorundayız." diye konuştu.

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01.40 Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

01.00 Dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, Rusya’daki fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

00.45 İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri alımıyla ilgili yeni kontratların imzalanmasını askıya aldığını duyurdu.

23.43 Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır." dedi. Ayrıca Sözcü Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" açıklaması yaptı.

21.35

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Rusya Merkez Bankası , yarın kambiyo piyasasının, para piyasasının ve repo piyasasının yarın Moskova saatiyle 10.00'da açılacağını belirtti.

20.50 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya'nun Ukrayna işgalini başlattığı 24 Şubat'tan bu yana 67 çocuğun hayatını kaybettiğin açıkladı.

20.10 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerini elektrik hatlarını ve Çernobil Nükleer Santrali'ni besleyen trafoyu vurmakla suçladı. Moskova Yönetimi, Ukrayna'yı "tehlikeli bir provokasyona" başvurmakla itham etti.