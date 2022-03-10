Bu dramın bitmesi için dünyanın gözü Antalya masasında

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bugün üçlü formatta bir araya gelecek. İki ülke dışişleri bakanları savaş başladığından bu yana ilk kez aynı masaya oturacak.

Toplantı Antalya-Belek’teki Regnum Carya Oteli’nde yapılacak. Son anda bir değişiklik olmazsa bugün öğleden önce yapılması planlanan toplantıda her iki bakan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın da olmasını istediği için, Çavuşoğlu da evsahibi olarak toplantıya katılacak. Lavrov ve Kuleba’nın gelişinde Antalya Havalimanı’nda yoğun güvenlik önlemi alınacak. Aynı şekilde toplantının yapılacağı otelde de sıkı güvenlik önlemleriyle adeta kuş uçurulmayacak. Toplantıdan görüntüleri Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi dünya kamuoyu ile paylaşacak.

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AYRI OTELLERDE KALACAKLAR

Rus ve Ukrayna heyetleri, toplantı dışında karşılaşmayacak, ayrı otellerde konaklayacak. Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı villanın camları kurşun geçirmez. 12.5 milyon TL’ye mal olan ve otel içinde ayrı bir bölümde, demir parmaklıkla çevrilen villanın özel güvenliği de var. Ukrayna heyeti ise 5 yıldızlı başka otelde kalacak.

PUTİN VE OBAMA’YI DA AĞIRLAYAN SALONDA

BELEK turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı, emniyet koridoru oluşturuldu. Dron gibi hava araçlarına karşı jammer (sinyal kesici) yerleştirildi. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba’nın üçlü toplantısı, 2015 yılında G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin de ağırlandığı salonda gerçekleşecek. Her türlü teknolojik donanıma sahip G-20 Salonu, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alıyor.

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334 GAZETECİ İZLEYECEK

İletişim Başkanlığı’nın elektronik ortamda açtığı akreditasyona rekor düzeyde başvuru oldu. Toplantı için 150’si yabancı 334 gazeteci akredite edildi.

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ZELENSKİ: UMARIM OLUMLU ADIM ATILIR

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Antalya toplantısına ilişkin açıklama yaparak, “Ukrayna olarak biz Rusya ile problemleri her zaman görüşmeler yoluyla çözmekten yana olduğumuzu dile getirdik. Defalarca (Rusya lideri) Putin ile göz göze görüşmeyi önerdim. Umarım Antalya görüşmeleri barışın sağlanması yönünde kayda değer adımın atılacağı yer olur” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Lideri Zelenski’nin parlamentodaki Halkın Hizmetkârı Partisi ise Ukrayna’nın Rusya’nın talepleri doğrultusunda NATO’ya üye olmaktan vazgeçmesi durumunda kendisine güvenlik garantileri verecek yeni çatı bulmak zorunda olduğunu gündeme getirerek, “Ukrayna’yı Rusya’ya karşı koruyacak, bize güvenlik garantileri verecek üçüncü taraflara ihtiyacımız var. Bu garantörler Türkiye ve ABD olabilir” teklifini sundu.

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MOSKOVA’DAN YUMUŞAMA MI?

TÜRKİYE’nin arabuluculuk girişimiyle Antalya’da masaya oturacak iki ülkeden kritik görüşmeyle ilgili açıklamalar geldi. Kuleba,“Bizim görüşme masasına koyacağımız bir numaralı konu savaşın durdurulması. Rus tarafından talebimiz hemen ateşkes ilanı ve Rus kuvvetlerinin koşulsuz şartsız Ukrayna’dan çıkması. Rus tarafından Lavrov’un ne söyleyeceğini dikkatle dinleyeceğiz. Ancak oraya teslim olmak için gitmediğimizi bilmeliler. Bizimle ultimatomlar diliyle konuşmaya başlarsa biz de cevabını veririz” dedi.

YÖNETİMİ DEVİRME NİYETİMİZ YOK

Ukrayna konusundaki açıklamalarında yumuşama tonları hissedilen Rus Sözcü Mariya Zaharova da “Rusya’nın askeri harekâtı planlandığı şekilde devam ediyor. Ukrayna yönetimini devirmek, Ukrayna devletini ortadan kaldırmak veya bu ülkeyi ilhak etmek gibi bir niyetimiz yok. Rusya’nın temel amacı Ukrayna’nın geleceğini kendisinin belirlemesidir” dedi. (Nerdun HACIOĞLU)