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Cepheye moral dikişi

#Ukrayna#Cephe#Moral
Cepheye moral dikişi

Burası Lviv kent merkezinde bir kütüphane. Arkada kitaplar önde ise kumaşlar, dikiş makineleri ve sürekli bir şeyler kesip diken eller var. Ukraynalı kadın ve çocuklar, canla başla cephedeki askerler için kamuflaj kıyafeti yetiştiriyor.

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Kiev ve çatışmaların yoğun olarak yaşandığı şehirlerden kaçan sivillerin sığındığı Lviv’de bir kütüphanede toplanan Ukraynalı kadınlar ve çocuklar, cephede savaşan askerler için kamuflaj dikiyor.

Elbise için gerekli kumaşları bağışla temin ettiklerini söyleyen Yehor adındaki bir genç, “Sinemacıyım. Burada askerler için elbise ve teknik giyim malzemeleri hazırlıyoruz. Amacımız cephede olan askerlere destek olmak. Elbiseler için gerekli olan kumaşı mağaza sahiplerinden aldık. Buradaki herkes gönüllü olarak bu işi yapıyor” diyor.

Cepheye moral dikişi

Kütüphanenin alt katında konuştuğumuz Viktoria adlı bir kadın da neden burada olduğunu, “Ülkemizi korumaya çalışan askerlere yardım etmek istiyorum. Engelli olduğum için fiziksel olarak çok yardım edemem. Ama burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” sözleriyle anlatıyor.

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Cepheye moral dikişi


YUVADAN MEKTUP

Aynı katta bulunan bir başka kadın ise cephede bulunan askerlere moral mektubu yazıyor. Switlana adlı bu kadının sözleri, yürek yakıyor: “Asker kardeşlerimize mektup yazarak onlara moral vermeye çalışıyorum. Onların evlerine canlı bir şekilde dönmelerini diliyorum.”

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#Ukrayna#Cephe#Moral

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