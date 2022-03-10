Dünya bu soruya yanıt arıyor... ABD, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı verme planını neden reddediyor?

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Polonya'ya ait savaş jetlerinin bir an önce Ukrayna'ya transferi için çağrıda bulunmuş ve bu konunun 'acilen' çözülmesini istemişti.

Bu açıklama sonrası gözler bir kaz daha ABD'ye çevrilmişti. Ancak, ABD'den bir kez daha Kiev'in beklediği karar çıkmadı.

Pentagon, MiG-29 jetlerinin Ukrayna'ya transferini 'yüksek riskli' olarak değerlendirdi.

ABD NEDEN VETO EDİYOR?

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, hükümetinin tüm MiG-29 jetlerini derhal ve ücretsiz olarak Ramstein hava üssüne yerleştirmeye ve onları Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Almanya 2000'lerin başında 22 MiG-29'u Polonya'ya teslim etmişti. Yeniden satış maddesi uyarınca Polonya'nın bunları Ukrayna'ya devretmek için Berlin'den onay alması gerekiyor.

Polonya, Almanya'dan aldığı bu uçakları Ukrayna'ya devredip bunun karşılığında F-16 satın almak istiyor.

Ancak Washington Çin'e karşı koyacak kapasiteye sahip olması adına Tayvan'a bir sonraki F-16 avcı uçağı satışına söz vermiş durumda.

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Ayrıca MiG-29'ların NATO ile Rusya'yı bir sıcak çatışmaya sokabileceği belirtiliyor. Bu ABD'nin en büyük çekincesi olarak göze çarpıyor.

Pentagon sözcüsü John Kirby'nin MiG-29'ların Ukrayna'ya transferinin Rusya ile NATO arasında askeri bir krizin çıkma olasılığına neden olabileceğini belirtmesi ABD'nin bu çekincesinin en net ifadesi olarak değerlendiriliyor.

NATO da ABD ile aynı çekinceyi paylaşıyor. Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamanın NATO'yu Rusya ile bir askeri çatışmaya sürükleme riskini barındırdığı belirtiliyor.

UKRAYNA NEDEN POLONYA'DAN SAVAŞ UÇAĞI İSTİYOR?

Ukrayna için ABD veya Avrupa yapımı uçaklar masada değil. Zira Ukraynalı pilotlar söz konusu uçakları nasıl uçuracaklarını bilmiyorlar.

Uçaklara 'acil' olarak ihtiyaç duyan Kiev bu nedenle pilotlarının eğitim aldıkları MIG'leri talep ediyor.

Ukrayna ordusunun Sovyet merkezli bir yapısı olduğunun altını çizen Amerikan İlerleme Merkezi'nin kıdemli bir üyesi olan Max Bergmann, 'Bu hayatı boyunca Android kullanmış birine iPhone vermek gibi bir şey ve savaştayken kullanım kılavuzunu okuyacak vaktiniz olmaz' diyor.

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24 Şubat'ta havadan, denizden ve karadan saldırıya uğrayan Ukrayna hava gücünün neredeyse tamamını kaybetmiş durumda.

Kongre Araştırma Servisi'ne göre, bunun ana nedenlerinden biri yıllarca süren ihmal ve yetersiz finansman. Bu alanda çok az yatırım yapan Ukrayna'nın uçaklarının ve hava savunma sistemlerinin çoğu 30 yaşın üzerinde.

KREMLİN'DEN UYARI: TEHLİKELİ SENARYO

ABD ve NATO'nun negatif yaklaştığı plan ile ilgili Kremlin'den de bir açıklama gelmişti.

Açıklamada Polonya'nın Mig-29 savaş uçaklarını ABD hava üssü aracılığıyla Ukrayna'ya teslim etme teklifi için 'potansiyel olarak tehlikeli senaryo' ifadesi kullanılmıştı.

Kremlin'den ülkeye uygulanan yaptırımlar ile ilgili yapılan açıklamada ise 'ABD'nin Rusya'ya karşı De Facto ekonomik savaşa girdiği' belirtilmişti.