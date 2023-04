Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Bugün önce Afyonkarahisar'daydık. Oradan yola çıkmıştık. Oradan yola çıktığımız için Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oradan çıkış yapalım dedik. Orada muazzam bir müzenin açılışını yaptık. Afyonkarahisar, Ege'ye ayrı bir güzellik katacak. Ardından Eskişehir'e geçtik. Sonra da gençlerle iftar yaptık. İftarımız da çok güçlüydü, diriydi. Şimdi de sizlerle beraberiz.

KALICI KONUTLARIN TESLİM SÜRECİ



Çok iddialı bir ifade olur. 1 yılı daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak söyledik. Van, Bingöl, Manavgat ve Kastamonu'da uyguladık. Edindiğimiz tecrübeleri buraya aktarmak istiyoruz. Burada birçok firma çalışıyor. Tüm firmaları seferber ettik. Murat Bey, tüm ekipleriyle çalışmasını sürdürüyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları, bir taraftan da zemin etüt çalışmaları sürüyor. Buradan gelecek raporlar önemli. Raporlar gelecek ki ona göre adım atalım. Az hasarlı olanları da yıkalım ve zeminin sağlıklı olduğu yerlerde yapalım. Zemin artı 3 bilemedeniz 5. Bunları hafif malzemelerle yapmak önemli.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır Haberi Görüntüle

Gayrimenkullarda hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Daha önceki afetlerde bunu yaşadık. Devlet vatandaşı için hep yaptı. Hiç hak kaybı olmadı. şehirlerimizde inşa edilen yeni alanlarla yeni cazibe merkezi olacağı için yeni ev bulmak da kiralamak da kolay olacak. Seçimden sonra kiraların üzerine gideceğiz. Büyükşehirler arttığını görüyoruz kiraların. Bu fırsatçılık. Bu fırsatçılığa da düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"7 COĞRAFİ BÖLGEDE 7 REZERV ŞEHİR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"



İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan bir risk haritasını Bakanlığımız çıkardı. 220 bin bina risk altında. İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuralım diyoruz. Kanal İstanbul'un bir tarafında 500 bin diğer tarafında 500 bin. Uydu kent modeli olacak. 130 milyon metrekare yere ihtiyacımız var. Bakanlığımız yerleri belirledi. Bu alanlar sadece riskli binaları dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak. Avcılar'da bunu yaşadık. Bu tür olaylar onların yaklaşımını teşvik ediyor. Nüfus artmayacak. İstanbul'a yeni nüfusun gelmesine müsaade etmeyeceğiz. 500 bin konutun bir kısmını yerinde dönüştüreceğiz. 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık. Asrın felaketine karşı asrın dayanışması gösterildi. Aynı dayanışma yeni afetlere karşı da gösterilmeli. Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Bay bay Kemal'in 'Boğaz'ı görmek için bunu yapıyorlar' demesi acemilik.

Haberin Devamı

İnsanımızın can ve mal güvenliğinden başka bir şey düşünemeyiz. Vatandaşımın 'Allah razı olsun' demesi beni çok mutlu ediyor. Ben diyorum ki şehirlerimizi yeni projelerle daha güvenli hale getirelim. Üsküdar Belediye Başkanımızlaydık. Daha sonra Nev Mekan'da gençlerle beraber oldu. Onlarla biraz dertleştik. Onları bu mekanların mutlu ettiğini hissetmek beni de mutlu ediyor. Artık tek bir vatandaşımın dahi enkaz altında can vermemesi lazım. Bir an önce dönelim diyorlar. Yok dönmeyeceksiniz. Biz binaları halledelim. O zamana kadar burada kalın. Bittiği zaman geldiğiniz yere uğurlayalım.

Gözden Kaçmasın KIZILELMA 5. sistem tanımlama testini de başarıyla geçti Haberi Görüntüle

"MESELE DOĞRULAR ÜZERİNE SİYASETİ İNŞA ETMEK"



Bizim için siyasette durmak hiç olmadı. 40 yıllık siyasi hayatım her zaman bu yoğunlukta geçti. Bazı programlarda açıklamışımdır. Bir gece geç saatte eve geldim, baktım odanın kapısına bir pusula yapıştırılmış. 'Babacım bir geceni de bize ayır'. Ben de gece saat 1, 1,5 eve gelmişim. Tabi duygulandım. Dertleniyorsunuz. Burada da aynı hayatı yaşıyoruz. Zaman zaman eşim de ya benle ya da arkadaşlarıyla gidiyor. Bayramın 2. 3. gününe deprem bölgesine programlar yaptı. Konut teslimine gideceğim. Zaten depremzedelerle iftarlarda bir araya geldik. Bayramda da köyevlerinin teslimine gideceğiz. Projeler çok güzel. Orada olmamak millet adına hasılayı toplamamak olur. Bazı iş adamlarımızı teşvik eder miyiz? Devletin varlığı bunun için var. Şu güzelliği ortaya koymak için. Benzerlerini Manavgat'ta da yaptık. İnanmıyorlardı. Birisi 'Bu konutları bu kadar kısa sürede yapıp teslim edeceğim dediğinde size inanmamıştım hakkını helal et' dedi. Traktörü yanan vatandaşa da 1 haftada traktörünü teslim ettik. Mesele doğrular üzerine siyaseti inşa etmek. Doğruları verirseniz bu halk sizinle ölüme gider.



"BAY BAY KEMAL BAŞARISIZLIĞININ KİTABINI YAZMIŞ"



Bu bay bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu dönemde hazırladığı bir kitapçık. Burada o çöküşü kendi dilinden anlatıyor. 'Eksiklerimiz yanlışlarımız var ama biraz da bizi dinleyin' diyor. Herkes başarısının kitabını yazar Bay bay Kemal başarısızlığının kitabını yazmış. Bizzat ağzından başarısızlığının itirafı var. Rahmetli Savaş Ay'ın programında gösterdikleri gerçek değil diye Avusturyalılara rapor hazırlatıyor. Avusturyalılara sormana gerek yok hastane koridorlarında inleyen vatandaşlarıma sor.

Haberin Devamı

Rahmetli Savaş Ay hayatta olsaydı, bugünün şehir hastaneleri görseydi, özlemini duyduğu hastaneleri yakalamış olsaydı. Bay bay Kemal sen bize ne anlatıyorsun. Bu saçma broşür seni kurtarmaz. 14 Mayıs, bunun hesap sorulacağı gün olacak. Kocaeli'nde Şehir Hastanesi açtık. Hasta yakınları, 'Allah razı olsun, pırıl pırıl yerde bizi tedavi ediyorsunuz' diyor. Vatandaşıma sesleniyorum, bir tarafta bu hastaneleri hayata geçirmiş olan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta bay bay Kemal'in SSK döneminde yapmış olduğu hastaneler var. Bir tarafta teröristlerin savunduğu 7'li masa var bir tarafta da milletinin bütün her şeyine sahip çıkmadığı ahti içerisinde olan bir Cumhur İttifakı var. Togg sürüyoruz piyasaya herkes iftihar içerisinde. Diğer taraftan TCG Anadolu'yu tanıtıyoruz. Gemiyi gezenler de bize dua ediyor. Ama bunlar diyor ki maket. Togg maket, TCG Anadolu maket. Hepsini görüyorlar. Gemi pırıl pırıl. Bin 300'ün üzerinde personeli var. Bu personelle Akdeniz'e açılacak. Orada Türk'ün gücünü dünyaya haykıracak. Biz şimdi Levent'te Barboras Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ettik. Oraya neden Levent denir? Barbaros Paşa'nın leventleri oradan sahile indiğini için oraya Levent deniyor. Onun için adını Barbaros Hayrettin Paşa koyduk. Süslemelerde denizin dalgalarını cama işlemişler. Bütün mimarlarımıza teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bakan Dönmez: 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettik Haberi Görüntüle

"2013'TE IMF'İN İPİNİ KESTİK"



Bugüne kadar muhalefette bay bay Kemal'in dışında pek isimlerini almadım. Son zamanlarda şirazeden çıktıkları için onları da masaya yatırmak gerekiyor. 14 Mayıs önemli seçim. Bu ekibin içerisinde çok yakın çalıştığım kişiler var. Bir tanesini başbakanlık makamına getirerek yanlış yaptığım kişi, diğeri de genç yaşta bakanlıklara getirdiğim kişi. Bu Bebecan'dır. Davos'ta IMF'nin başı ile görüşme yaptık ve dedim ki 'elemanların bize siyasi akıl vermeye gelmesin, Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'nin başbakanı benim ve ben yönetirim'. Tabi adamın rengi attı. 2013'te IMF'in ipini kestik. Onlarla bu görüşmeyi yaptıktan sonra 2013'e kadar devam ettik ve borcu ödedik. Başbakanlığımda Merkez Bankası'nın döviz rezervi 135 milyar dolara kadar çıktı. Hava atıyor. Son imzayı koyan kim? Son imzayı koyan başbakan olmadıktan sonra senin yapabileceğin ne olabilir? Ben 6 sıfırı atacağım dediğim zaman 'olmaz' dediler. Başbakanlık görevine gelenin durumu malum zaten. CHP'nin çok övdüğü zat var. Otel kapılarının arkasında kendisi ve İP'in hazinecisi IMF ile görüşme yaptılar. IMF ile görüştüklerinde ne tavsiyesinde bulundular? Dediler ki, AK Parti IMF'ye borçlanmalı. Biz dedik ki 'kendimize yetiyoruz'. Ee ne oldu battık mı? Yolumuza devam ediyoruz. Faizi düşürdük. Ne oldu, battık mı? Dünyada herkes faizi yükseltiyor, biz düşürüyoruz. Enflasyon yavaş yavaş iniyor. Haklılığımız dünyada takdir ediliyor. Yüksek faizle doğru yapmadık diyorlar. Yaptığımız ikili görüşmede bunu ifade ediyorlar. Dünyada herkes bir modelle ifade ediyoruz. Biz de Türkiye modeli diyoruz. Türkiye modeliyle dünyada örnek olacağız. Bunu görecekler.

Haberin Devamı

"KADINA KARŞI ŞİDDETTE TAVİZ VEREMEYİZ"



Türkiye'ye geçtiğimiz 21 yılda asırlara bedel eserler kazandırdık. Son dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de aile kurumunu ve gençleri hedef alan sinsi bir çalışma var. Gençlerin ve ailelerin desteklenmesine ayrıca önem vereceğiz. Bunun örneği dünyada en güzeli Norveç'te. Orada gençlere ait bir fon var. Kendi gençlerine belli oranı ayırıyorlar. Ona hiç dokunulmuyor. Gençler evleneceği zaman bunu kullanıyor. Karadeniz gazından aile ve gençliğe tahsisi yapacağız. Aile ve Gençlik Bankası'nda bunu rezerv edecek. Kaynağı Karadeniz doğalgazı olacak. Gençler evleneceği zaman faizsiz buradan kredi kullanabilecek. Ödeme sıkıntısı yaşatmayacağız. Ev hanımlarının emekliliğinde sigorta priminin bir kısmının ödeyerek destek vereceğiz. Yeni evlenen çiftlere 1500 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz LGBT gibi sapkın şeylere karşı etkin mücadele edeceğiz. CHP, ve terör örgütünün parlamentodaki uzantısı LGBT'yi savunuyor. 7'li masanın diğer ortakları da 'LGBT'ye karşıyız' demediler. Ben bunlara LGBT masası diyorum. Kadına şiddete karşı mücadele etmek Cumhur İttifakı çok kararlı. Burada taviz yok. 21 yılda kadınların çok desteğini hissettik. Kadına karşı şiddette taviz veremeyiz.



"KÜRT VATANDAŞLARIMIZLA DAYANIŞMAMIZ ÇOK İYİ KONUMDA"



Bu 6'lı masa olmaktan çıktı. Bu artık 7'li masa oldu. Bu 7'li masa bizim Kürt vatandaşlarımızı istismar ediyor. CHP'nin benim Kürt vatandaşlarımı sevmek gibi bir derdi yok. Bunların hepsi yalan. Doğu'da CHP'nin esamesi bile okunmuyor. Benim Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımla bir derdim yok. Kürt vatandaşlarımızla dayanışmamız çok iyi konumda. Bir araya gelerek kapalı kapıların ardında pazarlık yapmışlar. Neymiş, Diyanet Başkanlığını kaldıracaklarmış. Kaldırıp da ne yapacaksın? Bunların din düşmanlığı yeni değil. CHP'nin tarihinde din düşmanlığı var. CHP hep bununla anılmış. CHP ve HDP bir araya gelip bir mesaj veriyorlar. O da nedir? 'Benim Kürt kardeşlerimi nasıl kandıracakları'. 'Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak' sözüm vardı. Oldu mu? Oldu. Hiçbir zaman mahrum etmedik. Türkiye genelinde 76 üniversite vardı geldiğimizde. Bunu 208'e çıkardık. Üniversitenin olmadığı il kalmadı. Oradaki kardeşlerimi Kürt'tür diye üniversitesiz bırakamazdım. Onlar ne kadar Kürt ise biz de o kadar Kürt'üz. Yasaklar kalktı. Billboardlarda Kürtçe yazabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Devlet kanalında Kürtçe yayına izin verildi. Daha önce bunlar yoktu. Kültürel noktalarda yollarını açalım istedik. Kandil HDP üzerinden kendisine sinsi bir yol açmaya çalışıyor. Bay bay Kemal'in Selo ile ilgili olumsuz bir sözü var mı? Bunlardan dolayı içeride yatıyor. Ne sözü veriyor bunlar? Selo'yu, İmralı'dakini çıkarma sözü veriyor. FETÖ'cüsünü falan da çıkaracak