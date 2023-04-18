Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete Bayraktar tepkisi: Bunların babası bankalardan tek kuruş kredi almadan çalıştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Mübarek Ramazan-ı Şerif'in artık son 3 gününe girdik. Dün Kadir Gecesi'ni kutladık. Cuma günü de Ramazan Bayramı ile müşerref olacağız. Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Soframıza teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum.Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor ve huzurlu bir bayram diliyorum.

"FİNANS MERKEZİ'NİN EKONOMİMİZE KATMA DEĞERİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ORTAYA ÇIKACAK"

Depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Acıyı hep birlikte omuzlayarak bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Gençlerinde empatiyle hareket ettiğini görüyorum. Sahada koşuşturan gençliğimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyduğumu tekrar ifade etmek istiyorum. Afetzedelerimizin yükünü hafifleten gençlerden Allah razı olsun. Dün İstanbul'da çok önemli iki projenin açılışına katıldım. Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. 15 yılda 130 milyar dolar kazandıracak. Bugün New York, Londra piyasası finansta ne ise bu Finans Merkezi de bunlarla yarışa girecek hatta aşacak. Finans Merkezi'nin ekonomimize katma değeri önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Şimdiden dikkatleri üzerine toplayan bu projeden asıl sizler istifade edeceksiniz. Şimdiye kadar Türkiye'de böyle projeler uygulanmadı.

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"YATIYORLAR KALKIYORLAR SELÇUK AŞAĞI SELÇUK YUKARI"



Geçtiğimiz haftalarda 60 yıllık hayalimiz olan Togg'u ve ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu milletimizin hizmetine soktuk. Muhalefet Togg ve TCG Anadolu için maket diyor. Bunun nesi maket? Bunların altına birer tane Togg versek kullanamaz. Benim vatandaşlarım TCG Anadolu'yu tıklım tıklım ziyaret ediyor. İlk defa oluyor böyle bir şey. Bin 350 personeli var. Bu sayı artacak. Birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalacak. Sonra Boğaz'da TCG Anadolu'yu turlayacağız. Bakan'ıma söyleyeceğim. Bayramdan sonra birkaç gün daha Sarayburnu'nda kalsın. Görmeyen gözler görsün. Benim de uçak gemim var desin. Göreve geldiğimizde savunmada yerlilik yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80. Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Neymiş? Damatmış. Bunların babası bankalardan kuruş kredi alamdan çalıştı. Çocukları da böyle devam ediyor. İhracata yönelik ihtiyacı karşılayamıyorlar. O kadar çok talep var. Bunların babası devletin kendisine verdiği yeri bile almadı. Ne kadar imansız kitapsız komünist var televizyonda konuşturuyorlar. Neymiş, Erdoğan bunlara bol bol para vermiş. Bu aile bu konularda çok hassas.

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Togg 'un üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye otomobil sektöründe değişen trendleri ilk defa vaktinden önce yakalamıştır. Şimdi atacağımız pil adımı var. Gemlik'te fabrikanın yanında da bu alanı pil için tahsis ediyoruz. Lityum pil üretilecek. Bu da Togg'un mesafesine artıracak. Şarj istasyonları da artıyor. Togg'u yetiştirebileceklerine hiç ihtimal vermiyordum. Kalite acayip. Elektrikli olduğu için ses yok. Virajlarda kontrollü, rahat bir sürüş emniyeti var. Tam 60 yıl boyunca ülkemiz kendi markasıyla otomotiv piyasasında yer alamadı. Bu yılları artık telafi edemesek de Togg ile gelecekte piyasada yer alacağız. Bu projelerin her biri yüksek teknolojiye dair üretimde öne geçirecektir. 7'li koalisyon ne yaparsa yapsın biz sizin mutlu geleceğiniz için koşturmaya devam edeceğiz.

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"MEYDANLARDA NE SÖZ VERDİYSEK VAATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRIZ"

Biz seçim öncesinde naftalin kokulu vaat bohçasını açıp sonra da ağzını bağlayanlardan değiliz. Önce hayal eder sonra hayata geçiririz. Meydanlarda ne söz verdiysek vaatlerimizi gerçekleştirmeye çalışırız. Kapı gıcırtısıyla dans edenlerle de elleriyle kalp yapanlarla da bu gençlere hayır gelmez.

Gençlere güvenmek, onları siyasette dolgu malzemesi olarak kullanmakla değil önünü açmakla olur. 18-30 yaş arasındaki gençlere listelerimize geniş yer verdik. Parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracaksınız diyenlere inat biz gençlerimize inanıyoruz. Saçma sapan vaatlere nefesimizi harcamıyoruz. Lafta el yükseltip gerçekte hayatları karartmıyoruz. İyi çalışışmış projelerle gençlerin karşısına çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılında sizler için neler yapacağımız ortaya koyduk. Önümüzdeki dönem için yapacaklarımızı seçim beyannamesinde tek tek saydık.

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Gençlere güvenmek, onları siyasette dolgu malzemesi olarak kullanmakla değil önünü açmakla olur. 18-30 yaş arasındaki gençlere listelerimize geniş yer verdik. Parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracaksınız diyenlere inat biz gençlerimize inanıyoruz. Saçma sapan vaatlere nefesimizi harcamıyoruz. Lafta el yükseltip gerçekte hayatları karartmıyoruz. İyi çalışışmış projelerle gençlerin karşısına çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda sizler için neler yapacağımız ortaya koyduk. Önümüzdeki dönem için yapacaklarımızı seçim beyannamesinde tek tek saydık.

Gençlik kartı uygulaması ile kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanıyla bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz. Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgelerini kullanacağız. Genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız. 14 Mayıs'ta sizlerden geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmanızı bekliyorum.