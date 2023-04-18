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Son dakika... EYT'yi kaçıranlara yeni formül: Detayları CNN TÜRK'te anlattı

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#Emeklilik#EYT#Kısmi Emeklilik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 13:27

EYT'yi az farkla kaçırana "kısmi emeklilik" formülü getiriliyor. Kısmi emekli olanlar, en düşük emekli maaşından faydalanabilecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN TÜRK yayınında kısmı emeklilik formülünün detaylarını anlattı.

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EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN TÜRK yayınında kısmı emeklilik formülünün detaylarını anlattı.:

En önemli ayaklardan birisi kısmı emeklilik. Kısmı emeklilik dediğimiz 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayanlar 1999 yılı öncesi kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının Mayıs ayından itibaren onlar da kademeli emeklilik sistemine dahil oldukları için kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.

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EYT yasası çıkarıldığında bu kısımlar eksik bırakılmıştı. Şimdi hükümet bununla ilgili adım attı, şimdi yürürlüğe getirecek.
Birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50’ye erkeklerde 55’e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek.

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Burada iki husus var. Birincisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri varsa ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığından eminse SGK’ya müracaat edecekler ve arşiv kayıtları incelenecek. Günün tespit edilmesi önemli.

Son dakika... EYTyi kaçıranlara yeni formül: Detayları CNN TÜRKte anlattı

Girişi yapılmıştır, prim ödenmemiştir. 4 aylık dönem bordrosunda prim ödenmediği için sigorta günü gözükmez. Eğer 8 Eylül 1999’den önce ise emeklilik hakkını elde edemiyor. Daha sonraki yıllarda emeklilik şartları değiştiği için pek bir anlamı olmuyor.

PRİM GÜN SAYISI ÖNEMLİ

Tamamlaması gereken prim gün sayısı olarak 5 bin gün ile 5 bin 973 günü arıyoruz. Bu aradaki günler arasında günü yoksa vatandaşın başvurmasının anlamı yok.

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#Emeklilik#EYT#Kısmi Emeklilik

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