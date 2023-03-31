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Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağını açıkladı

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#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#EYT
Bakan Bilgin, EYTlilerin ilk maaşını ne zaman alacağını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 23:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak" dedi. Bakan Bilgin ayrıca "Asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız" diye konuştu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ülke TV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz sosyal devlet politikalarıyla, sosyal devlet bilinciyle bu sorunlara yaklaştık. Önümüzdeki çözülecek dosyalar var, taşeron işçiler meselesi var ama çözeceğiz. Türkiye bir defa büyüyen birkaç ekonomiden biri oldu. Büyümesine de sanayiye dayanarak sürdürdü.

Bütün bunların kaynakları vardır. Türkiye'nin kaynak sorunu yok. Biz bunları planlayarak yürüyoruz. Bizim şu anda yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bu 1,5 milyon insanın maaşının bağlanması konusunda çalışma arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak. Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz.

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Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdik. Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır.

asgari ücret AÇIKLAMASI

Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız.

 

 

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#Vedat Bilgin#Asgari Ücret#EYT

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