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Almanya'da istifa depremi... Ve First Lady sessizliğini bozdu

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#ALMANYA#Britta Ernst#Dünya
Almanyada istifa depremi... Ve First Lady sessizliğini bozdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 13:44

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Brandenburg Eğitim Bakanı olan eşi Britta Ernst, sürpriz bir şekilde istifa etti. Kısa sürede ülkenin birinci gündemi olan gelişme sonrası peş peşe flaş açıklamalar geldi.

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Almanya'da gündem Başbakanı Olaf Scholz’un eşi Britta Ernst.

Brandenburg Eğitim Bakanı olan Ernst, sürpriz bir karara imza atarak istira etti.

Hükümet Sözcüsü Eva Jobs’un yaptığı açıklamaya göre, Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke, herhangi bir gerekçe göstermeksizin yapılan istifa talebini kabul etti.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Ernst’in yerine Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Steffen Freiberg gelecek.

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Ernst’in özellikle öğretmen açığına yönelik çözümleri son zamanlarda eleştiriliyordu.

Eğitim alanında faaliyet gösteren dernekler ile muhalefetin, son olarak da partisi Sosyal Demokratların eleştirilerine maruz kalan Ernst, 2017’den bu yana Brandenburg’da Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu.

İSTİFASININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Britta Ernst istifasına yönelik yaptığı açıklamada Eğitim Bakanlığı için zorlukların çok büyük olduğunu söyledi.

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Ernst açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bununla yüzleşmek için büyük bir birlikteliğe ihtiyaç var. Bu birlik artık mevcut değil. Brandenburg’da geçmişte ve bu yasama döneminde eğitimi korumak için birçok iyi ve doğru karar aldık.'

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Sürpriz istifanın ardından bir açıklama da Brandenburg Eyalet Başbakanı Woidke'den geldi.

Woidke, Ernst’in çalışmalarını övdü. Woidke, 'Zor zamanlarda, öngörülü ve sağlam bir el ile görevini yürüttü' dedi.

Brandenburg’un CDU fraksiyon lideri Jan Redmann ise 'Son 30 yılın başarısız politikalarının yarattığı pisliği temizlemek için geniş ve güvenilir bir desteğe ihtiyaç var' şeklinde konuştu.

 

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#ALMANYA#Britta Ernst#Dünya

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