Bakan Dönmez: 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfettik

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Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bugün Eskşehir 14 Mayıs'ın provasını yapıyor. Ellerde bayraklar, sevdamız Türkiye diyen yüz binlerle dolu meydanımız.

CEVHERDEN MÜCEVHERE DÖNME ZAMANI

Bugün Eskişehir'imizde önemli tesisin açılışını yapacağız. Nadir toprak elementleri tesisini milletin hizmetine sunacağız. 694 milyon tonluk nadir toprak elementi keşfi yaptık. 17 farklı element tespit ettik. Dünyada nadir element üreten ülke sayısı iki elin parmak sayısını geçmez, Türkiye de Eskişehir de bu ligde. Cevherden mücevhere dönme zamanı. Üretim, istihdam, ihracat zamanı. AK Parti zamanı diyoruz. Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adamla geleceğe hep birlikte yürüme zamanı. Ne diyoruz, yarın değil hemen şimdi. Bu meydan bunu gösteriyor.



Eskişehirli kardeşlerimiz lideriyle aynı yolda. Hepsi bu kadar mı? Değil elbette. Yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat üretim tesisinin temelini atacağız. Cep telefonu, bilgisayar, tablet, ilerleyen dönemde Togg'da Eskişehir'de üretilen yerli lityumu kullanacağız. Türkiye enerjisini Eskişehir'den alacak.

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Eskişehir'in enerjisi tüm Türkiye'yi saracak. Eskişehir sadece dinamizm, hareketliliğiyle değil ,enerjisiyle tüm Türkiye'ye enerji katacak. Bu yıl içinde susuz boraks üretim tesisinin temelini Kırka'da atıyoruz.

Eskişehir'in enerjisi tüm Türkiye'yi saracak. Eskişehir sadece dinamizm, hareketliliğiyle değil ,enerjisiyle tüm Türkiye'ye enerji katacak. Bu yıl içinde susuz boraks üretim tesisinin temelini Kırka'da atıyoruz.



2023 Eskişehir'in yatırım yılı olacak. İnşallah bu yıl Eskişehir'imize 921 milyon liralık enerji ve tabi kaynaklar yatırımı yapmayı planlıyoruz. 5,3 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Eskişehir'imize yeni yatırımlar kazandıracağız. Böylece Eskişehir kazanacak.

DEĞER KATACAK PROJELERLE GELİYORUZ



Eskişehir'imize değer katacak projelerle geliyoruz. Teknolojiye yatırım yapacağız. Madenlerde, uzay ve havacılıkta, yazılımda Eskişehir'i marka yapacak projelerle geliyoruz.



Sanayimizin ürettiği ürün çeşidini geliştireceğiz.

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CHP'nin milletvekili Sultan Ahmet Cami müze olmalı dedi. Hamdolsun Ayasofya yeniden ibadete açıldı mı, Taksim'e cami yapıldı mı? Başörtülü kızlarımız serbestçe üniversitelere gidebiliyor mu? Başörtülü hanım kardeşlerimiz devlet kurumlarında çalışabiliyor mu? İmam Hatip ve meslek liseleri önündeki katsayı engeli kaldırıldı mı?



Millet geçmişiyle kucaklaştı. İnkar politikalarına son verdik mi? Tüm bunları kim yaptı AK Parti yaptı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Bir de muhalefete bakıyorsunuz, her gün Kandil'den yeni açıklama geliyor, umudumuz oldunuz diyorlar, altılı masanın önü açık diyorlar. 100 yıllık cumhuriyetimize 100 yıllık felaket demediler mi? Batman'da terör örgütü şarkılarını seçim araçlarında çalmadılar mı?



Bölücü PKK, darbeci FETÖ'cüleri affedecek diyorlar, görevlerine dönecek diyorlar. Milletin parasını Kandil'e aktaran belediyeler tekrar terör örgütlerine verilecek diyorlar.



Milliyetçilerin muhafazakarların oylarını almak için nasıl göründüklerini biliyorsunuz, caminin yolunu bilmeyenler camiden çıkmaz oldular. Allah'ın kelamını etmeyenler hafız kesildi, başörtüsüne bez parçası diyorlardı şimdi saygı gösteriyorlar. Bunlar seçim dönemi Müslümanı kardeşim.



Beklediğimiz an geldi, benden sonra konuşacak siyasi partilerimizin liderleri de var. Şimdilik müsaade istiyorum ama seçim dönemi boyunca hep birlikte olacağız, endişe etmeyin. 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mısınız?