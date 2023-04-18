KIZILELMA 5. sistem tanımlama testini de başarıyla geçti

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Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bayraktar KIZILELMA 5. Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili "18 Nisan 2023. Bayraktar KIZILELMA bugün beşinci test tanımlama uçuşunu gerçekleştirdi. Sistem tanımlama testi kapsamında iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarıyla gerçekleştirdi. Test kapsamında hızlı geçiş manevralarımız da oldu. Bütün bu manevraları Bayraktar KIZlLELMA başarıyla tamamladı. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.