Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'na CNN Türk'te yanıt verdi: Firmamızı kimseye satmayız

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar ve savunma sanayinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı açıklamada, "Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde, otoriter rejimlerinde savunma sanayi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak." diye konuştu.

HALUK BAYRAKTAR: FİRMAMIZI KİMSEYE SATMAYIZ

Konuya ilişkin, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar şöyle konuştu:

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Tabii maalesef bu tartışmalar bitmiyor. Ülkemizde son 20 yılda en çok başarı gördüğümüz sektör teknoloji sektörü. Özellikle Baykar yaptıklarıyla son 20 yılda ortada olan bir firma. Son 3 yılda Türk havacılığında ihracat birincisi. Bugün ekranlarda gösterilen Kızılelma savaş uçağı konseptine yeni bir paradigma getirdi. Baykar o kadar ülkenin yurtdışı operasyonları katkıları bitmiş de Baykar'ın... Böyle bir şey söz konusu değilken olasılıklar üzerinde firmaya böyle itham etmek çok talihsiz. Aynı partinin üst düzey yöneticileri daha önce de iftiralar attılar. Dava ettik, Türkiye'de savunma sanayinde hiçbir firma kendi başına değildi. Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız. Bu devletle olan bir şey. Biz 29 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat içinde devletten izin alınıyor. Onay alındığı zaman teknoloji ürünleri ihraç edilebiliyor. Baykar aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bağışçı firması. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz. Firmamızı kimseye satmayız.

"FİRMAMIZA İFTİRA ATIYORLAR"

Eleştirecek pek çok şey var. Türkiye İHA'yı İsrail'den alıyordu buna neden eleştirmiyordu. Biz Baykar olarak bu ülkenin geleceği için gençlerimize yönelik de çalışıyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Maalesef seçim öncesinde partiler bir tane yanlış bulamayacakları firmamıza iftira atıyorlar. Rahmetli babam bu vakfı kurduğunda bize bir nasihat vermişti, 'Hiç kimseden nakdi yardım almayacaksınız' diye. Bir şekilde burada bir açık bulunup böylesine önemli bir kazanımı halkın nazarında gözünden düşürmek istiyorlar. Bu işler buraya halkımızın desteğiyle geldi, bundan sonra da aynı destekle ilerleyecek. Kızılelma harp arenasında yeni destek. Bu uçuşlar esnasından binlerce parametreler var. Bugünkü uçuşta Kızılelma ilk defa ön ve arka tekerlerini açarak uçuşunu yaptı. Test uçuşları Teorik ortamda yapılan tüm çalışmaları pratikte de doğrulanması anlamına geliyor. Bayraktar TB3'ünde test uçuşlarını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl boyunca TCG Anadolu gemisine TB3 ve Kızılelma'nın iniş kalkışları için çalışacağız. Bu noktaya adım adım, kendini ispatlaya ispatlaya geldik. Millet sahip çıktığı sürece ben bu işlerin durdurulamayacağını düşünüyorum. Son 3 yılda tek bir ürünle savunma sanayiinde ihracat rekoru kırıyoruz ben buna neden saldırıldığını anlayamıyorum.

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YARAR: SATSALAR İHA-SİHA'LARI YAPMADAN SATARLARDI

Tartışmaları değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ise konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Mesela ASELSAN'ın başka ülkede yatırımları var, diğer savunma sanayi şirketlerin diğer ülkelerde satın aldığı yatırımlar var. Ancak bunlar büyük bir denetimden geçiyor. Konu yine döndü dolaştı Selçuk Bayraktar'a geldi. Türkiye'deki bir SİHA üreticisinin başka bir ülkede fabrika kurup üretim yaptığını biliyor musunuz? Bu suç değil ki... Şimdi ne diyeceksiniz? Bu şirket izin almadı mı? Böyle mi sizce sistem. Gelinen nokta şu, 'Fabrikayı satarsa?'... Anlamış değilim. Özdemir ağabeyi de tanımış birisi olarak söylüyorum. 1 kuruş devletten kredi almış insanlar değil bunlar. Selçuk beyler, teknoloji yatırımları yapıyor olmalarına rağmen, teşvik imkanı varken hiçbirini kullanmadılar. Çünkü konunun buralara geleceğini biliyorlardı. Bu şirket İsrail tarafından satın alınmaya çalışıldı, satsalar o zaman satarlardı. İHA-SİHA'ları yapmadan önce satarlardı. Siz 'Ya satarlarsa mı?' diyorsunuz? Bu mantıkla mı bakıyorsunuz?