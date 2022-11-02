Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg'un 7 ayrı üretimi olacak

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aHaber ve ATV ortak yayındaki açıklamalarından satır başları:



"TOGG SATIŞA SUNULDUĞUNDA REKABETÇİ OLACAK"



Her şeyden önce orası fabrika değil mi? Birileri diyordu ya 'Fabrika nerede?' diye. Togg'daki tüm mühendis, işçi ve teknisyenle 1300 kişi fotoğraf çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tabandan tepeye, tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bize nasip etti. Fiyatı şimdiden başladılar sormaya. Aceleci olmayalım. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Babayiğitler sıradan oturan adamlar değil, saygın iş adamları. Oturup değerlendirme yapacağız. Mart ayında fiyat tespiti yapacağız. Bir elektrikli araç var. Bunu teşvik etmek sevdirmek bizim için maharet olacak. Temmuz 2022 ile ÖTV indirimi yapılmıştı. Yeni vergi düzenlemesiyle elektrikli araç için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi.





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"TEST SÜRÜŞÜNDE 160 KM'YE KADAR ÇIKTIM"



7 ayrı üretim olacak burada. Sadece otomobil değil renk seçeneği de var. Arkadaşlarımız işlerine iyi çalıştılar. Yeşilin olmadığı çeşit olamaz. Eşim kırmızı dedi, kırmızı da karar kıldık. 2.teklif Aliyev'den geldi, '2 araba istiyorum' dedi. Birini ben kullanacağım dedi, birini de daireye dedi. Bugün telefon görüşmemizde onu hatırlattı. Araç olduğu yerde direksiyonu sonuna kadar kırıyorsun, olduğu yerde dönüyor. Döndüğünün farkında değilsin. O denli huzurlu ve rahat. Daha önce test yapmıştım, 160 Km'ye kadar çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. 2 beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Bazı birimlerde eleman sayısı da artacak. 4,8 saniyede 0'dan 100 km'ye ulaşabiliyor.



KILIÇDAROĞLU'NA TOGG TEPKİSİ



Bu zatı muhatap almaktan utandım. Onda utanma yok. Ortağı da öyle. İşte otomobil. Muhalif liderlerden katılan vardı. Ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar da vardı. Onlarda takdir ettiler. Eser ortada. Üretilen otomobil de ortada. Sen bu eseri görmüyorsun. Allah'ın hükmü tecelli ediyor. 'Biz üretemezsiniz demedik, satamazsınız' dedik diye başladılar şimdi. Buna cevabımız var ama vaktimiz yok. 'Bir tane fabrikanız var mı?' diyor. Eline diline dursun. Bu kadar fabrikalar açtık, hastaneler açtık. Kendisi SSK'da genel müdürken ölüleri rehin aldılar. Savaş Ay'ın yayını vardı. Bay Kemal'in genel müdürlük zamanıydı. Kan revan içindeki çocuğu unutamıyorum. Sen busun. Şimdi 'Bu kadar para ödeyeceksiniz' diyor. Bak öğren ben ekonomistim. Şimdi milli bütçeye en ufak yük olmadan eser ortaya çıkıyor. Hasta sayısında yüklenici firma rakama ulaştı ulaştı, ulaşmadığında aradaki farkı veriyorsun. Aynı şey yollarda.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü Haberi Görüntüle

Üzülmemek elde değil. Böyle yalan, körlük olamaz. Sen genel müdürlük yaptın. Ben Kasımpaşa'da doğdum büyüdüm. SSK Okmeydanı Hastanesi'ne muayeneye gelirdik. Oralardaki kavgalar gürültüler. Bay Kemal genel müdürken hastanelerin hali rezaletti. Bir arkadaşımızın eşi doğum yaparken öldü ve vermediler rehin aldılar. Bu Kılıçdaroğlu sıkılmadan Yap-İşlet-Devret ile yaptığımız hastanelere laf atıyor. Tüm Türkiye'nin 81 vilayetinde sağlıkta devrimi gerçekleştirdik. Bu yatırımları yapmamış olsak, pandemide büyük hasarla çıkardık. Şu an şehir ve devlet hastanelerinde yatırımlarımız devam ediyor.



TAHIL KORİDORU KRİZİ NASIL AŞILDI?

"DÜN ARADIM, BUGÜN 12'DEN İTİBAREN AÇTILAR"



Her ikisiyle de 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Sayın Putin ve Zelenski ile bu görüşmeleri yapıyoruz. Sağolsun şu ana kadar ne Putin ne Zelenski'den olumsuz yaklaşım almadım. Talepleri oldu, elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Bizim yaklaşımlarımız karşısında ters yaklaşmadılar. Prag'da kimle görüşsem Putin'in aleyhine konuşuyor. Ben de 'Yanlış yapıyorsunuz' dedim. Siz bir lider olarak bu şekilde saldırılsa, eyvallah eder misiniz? Ben de etmem. Sayın Putin'in yaptığı bu. Kendisiyle konuşurken, yaklaşımlarımı da gördüğü için birileri vasıtasıyla koridorun açılmasına eyvallah etmiyor. Dün aradım, bugün 12'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. 'Gübreyi de açalım' dedik. Bunlarla beraber dedi ki, örneğin Somali ve Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara nakli yapalım. 'Endişe etme biz planlayacağız İstanbul'daki merkezden takip edeceğiz' dedik. Bugün akşam Zelenski ile de konuştuk. Bu devam edecek adımlarımızı yaygınlaştıracağız.

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Kişisel ilişkiler diplomaside en önemli adımlar. O olmazsa netice getirici adımları atamazsınız. Sayın Putin'le bunları konuştuk. Herkes öyle lider olamıyor. Lider diplomasisini başarmak çok önemli. Dün Scholz ile görüşme yaptık. Her ikisiyle yaptığım görüşme birbirini tamamlayıcıydı. Almanya 'Biz yenilenebilir enerjiye gideceğiz' dediler, 'kömür santrallerini kapatıyoruz' dediler. 'Yanlış yapıyorsunuz' dedim. Termik santralleri kapattılar. Doğalgaz kesilince santrallere dönme kararı verdiler. Almanya'da dönüldü. Biz hepsini yapıyoruz. Hem termik santral hem kömür de iyiyiz. Akkuyu'yu 2024 başlarında açacağız. Putin'le Sinop Nükleer Santrali'ni konuştuk. Biz ilk üniteyi açacağız. Geri kalan 3 üniteyi ardı ardına açacağız. 3.farklı bir merkezde yapacağız. Yüzde 10 enerji temini sağlayacağız.



