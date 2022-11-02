Son dakika: Putin'den flaş 'tahıl koridoru' açıklaması

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Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna’nın Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırısı sonrası askıya aldığı Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatıldığını duyurdu.



PUTİN DUYURDU: UKRAYNA'DAN GARANTİ İSTEDİK



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de az önce bir açıklama yaparak Ukrayna üzerinden Türkiye'ye gelen tahılın ulaşımına engel olmayacaklarını duyurdu.



Ukrayna'dan Karadeniz'deki saldırıların tekrarlanmaması konusunda garanti istediklerini belirten Putin "Garantilerin ihlal edilmesi halinde anlaşmadan çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.



GELECEKTE TÜRKİYE'YE YAPILAN TAHIL İHRACATLARINI ENGELLEMEYECEĞİZ

PUTİN'in açıklamasında, "Ukrayna taahhütlerini ihlal ederse tahıl anlaşmasından çekilme hakkımız mahfuzdur. Çekilsek bile gelecekte Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan tahıl ihracatlarını engellemeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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RUSYA ANLAŞMAYI ASKIYA ALDIĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.



