Bakan Kurum'dan orta gelirlere yönelik konut kampanyası açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Alt gelir grubuna yaptık. Emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

Milyonlarca kişinin başvurduğu İlk Evim İlk İş yerim kampanyasının ardından orta gelirlilere hitap eden konut kampanyası yapılacak.

Bakan Kurum "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz, Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.