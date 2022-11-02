Tahıl krizini Türkiye çözdü! Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra tahıl sevkiyatına devam kararı

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

Grup ve parti yönetimimizde yaptığımız değişiklikleri paylaşmak istiyorum. Mahir Ünal'ın görevden affıyla boşalan yere daha önce aynı görevi yapan Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca partimize, ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerin de takdiriyle bu görevi sürdürecek olan Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Sivil Toplum ve Halklar İlişkiler Başkanlığı'na da Belgin Uygun'u görevlendirdik.

Gözden Kaçmasın Mahir Ünal görevden affını istedi Haberi Görüntüle

Mevlüde Genç geçtiğimiz günlerde vefat etti, bugün de Amasya'da ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlıkla mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum.

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Gözden Kaçmasın Solingen faciasında 5 evladını kaybeden Mevlüde Ana’ya 29 yıl sonra o sokakta veda Haberi Görüntüle

20 YILLIK KESİNTİSİZ İKTİDARLA BİR REKORA DAHA İMZA ATMIŞ BULUNUYORUZ

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış bulunuyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev yapmış tüm yol arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Milletimizin 85 milyon ferdinin her birinin hayatına dokunan, umudunu besleyen hizmetlerimiz var. Dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin kat ve kat fazlasını ülkemize kazandırmayı gerçekleştirdik. Asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Milli iradenin üzerinde yıllardır Demokles'in kılıcı gibi olan ne varsa canımız pahasına hepsini de tehdit olmaktan çıkardık. Sokak teröründen darbe girişimine kadar pek çok saldırıya maruz kaldık. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmek için ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. 15 Temmuz gecesi doğrudan canımıza ve demokrasimize kastederek bizi yıldırmaya çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta zorluklar karşısında geri adım atmadık. 20 yıllık tecrübenin ışığında ilk günkü aşk, azimle Türkiye'ye hizmet mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün de mesajlarımızı doğrudan milletimize veriyoruz. İstikametimizi yine milletimizle beraber belirliyoruz.

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TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE SEFERBERLİK BAŞLATIYORUZ

2 haftalık dönemi şehir ziyaretleri, sosyal konut projesinin temel atma töreni ve kabullerle yine dolu dolu geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nın tanıtımını yaparken vizyonu milletimizle inşa edeceğimizin altını özellikle çizmiştim. Türkiye'nin tüm illerinde herkesin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikirlerini söyleyebileceği bir seferberlik başlatıyoruz. Grubumuz Meclis çalışmalarını aksatmayacak şekilde vekillerimiz, kabinemiz bu çalışmalarda yer alacaktır.

Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik.Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak Togg, Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil edecektir.

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Cumartesi günü inşallah Gaziantep'e gidiyoruz. Orada da yapımı tamamlanan eserleri hizmete açıyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve aydınlık yarınlarımız için koşturmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam...

HAMBURGER TURLARI DÜZENLİYORLAR

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını sizler de biliyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan 10 bin km öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Almanya'ya gidecek, orada hamburgeri bırak orada döner var, döner ye. Geçmişte çete diyerek şevklerini kırdıklarından özür dilemeden Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Çıkmış yatırımdan bahsediyor, yatırım kim, sen kimsin...

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SIKIYSA ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE BAŞÖRTÜLÜ ADAYLARI KOY

Ülkemizin nereye geldiğini bilmeyecek seviyedeler. Uğruna ömrümüzü verdiğimiz, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı yeniden gündeme taşıdılar. İçinde türlü sinsiliklerin olduğu bir yasa teklifi yaptılar. Biz de CHP ve şürekasının bu oyununa anayasa değişikliği teklimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday çıkarırlarsa şaşırmayın. Bugüne kadar neden yapmadılar? İkna odaları kurarak kızlarımıza az mı çektirdiler. Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Bak HADEP koydu öyle ya da böyle. Hadi sen de koy görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız Meclis'ten başı örtülü kızlarımızı kovma derdindeydi. Hak verilmez alınır diyorduk ve bu hakkı eninde sonunda aldık.

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BUGÜN TAMAMLANACAK GÖRÜŞMELERİN AKABİNDE TEKLİFİMİZE NİHAİ HALİNİ VERİP MECLİS'E SUNACAĞIZ

Arkadaşlarımız teklifimizi MHP ve diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. MHP ile yetkilisi arkadaşımızla arkadaşlarımız görüşmelerini yapacaklar. Bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Teklifin muhalefet içinde turnusol kağıdı olacağına inanıyoruz. Hadi görelim bakalım. Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden ve aileden, kimin de sapkınlıktan yana olduğu görülecektir. Başörtüsünü bir metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin ya...

MUTABAKAT OLMAZSA HALK OYLAMASI DAHİL DİĞER ADIMLARI DA ATMAYA DA BİZ AK PARTİ OLARAK HAZIRIZ

Anayasa değişikliği teklifinin geniş bir mutabakatla hayata geçmesini arzu ediyoruz. Bu mutabakat olmazsa halk oylaması dahil diğer adımları da atmaya da biz AK Parti olarak hazırız. Milletimizin hakemliğinden korkmadık. Meclis'te gerekli çoğunluk olmazsa son söz milletimize ait olacak.

Daha cumhurbaşkanı adaylarını bile belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik, huzurlarınızda Tuzla Belediye Başkanımızı tebrike diyorum, orada yapılan linç girişimi helalleşme maskesi altındaki CHP'nin asıl yüzünü ortaya koymuştur. Açılışını yapıyorum dediği o tesisler benim belediye başkanlığım dönem yapılmış olan tesistir. Yargının temsilcilerine bu şekilde hakaret mi olur. Anayasada bunlarla ilgili yasal düzenlemeler belli. Bunların takipçisi olacağız. Yargı kararlarını beğenmeyip eleştirmek başka şeydir. Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gerekenler yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır. Meclisimizin tüm unsurları ile bu konuda üzerine düşenleri süratle yerine getirmesini bekliyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASI

Bu zatın bizi uyuşturucu satıcıları ile aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşıldığını göstermektedir. Kendisine bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Bu tür akıl dışı iftiralar 15 Temmuz'dan sonra yoğunlaşmıştır. Kamuoyu araştırmaları bu masanın etrafındaki çıldırtıyor. Daha çok çıldıracaksınız. Yeter ki biz çalışmaya devam edelim. Yeni yapısıyla emniyet ve jandarma teşkilatımız uyuşturucu ile mücadelede de tarihi başarılara imza atmaktadır. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçleri 153 bin kişiyi yakalamış, 22 binden fazlası da tutuklanmıştır. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Adam ne diyor: Biz cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, sen kendinde misin?

BU BELA İLE DÜNYANIN BAŞI DERTTE AMA SENİN DE BAŞIN DERTTE

Kimyevi bir uyuşturucu olan metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba öyle bir şeyler duydum, bu bela ile dünyanın başı dertte ama senin de başın dertte. Akıl sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istediği de kesindir.

KAHRAMAN ORDUMUZA İFİTRA ATAN ALÇAKLARLA İLGİLİ BİZE HAK, HUKUK DERSİ VERMEYE KALKMALARI DA AYRI BİR GARABETTİR

15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün en önemli gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretindeki elini kolunu kıran operasyonları biz gerçekleştirdik. 362 milyon kök kenevir ele geçirilerek örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Sanırım bu uyuşturucu hezeyanının sebebi daha iyi anlaşılmıştır. Biz hırsızlıklarını, hezeyanlarını provokasyonlar örtmeye çalışanların oyununa gelmeyecek basirete sahibiz. Kahraman ordumuza ifitra atan alçaklarla ilgili bize hak, hukuk dersi vermeye kalkmaları da ayrı bir garabettir. CHP ve şürekasının özgürlükten anladığı iftira atma özgürlüğüdür, yalan söyleme özgürlüğüdür. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde böyle bir özgürlük tanımı yoktur. Milletimizin önce 2023 sonra da 2024 mahalli idareler seçiminde bu faşizm zihniyeti tarihin çöp sepetine atacağına iman ediyoruz. Türkiye Menderes'ten itibaren başrolünü CHP'nin oynadığı bu kirli senaryoları pek çok görmüştür. CHP'ye yeni görevler ve talimatlar verildiği anlaşılıyor. Sandığın rengi belli oldukça sinsi ve yıkıcı çabaların artması muhtemeldir.

KENDİ EN BASİT MESELELERİNİ DAHİ ÇÖZEMEYEN BU TOPLAMA YAPININ AKIBETİ KARANLIKTIR

2023 seçimlerinde de şöyle derli toplu sıkletimize uygun bir muhalefetle yarışmayı isterdik. Ama birbirlerine laf yarıştırmaktan başka hiçbir vasfı olmayan ekip çıktı. Kendi en basit meselelerini dahi çözemeyen bu toplama yapının akıbeti karanlıktır, Allah'ın izniyle büyük bir hüsrandır. Önümüzdeki 7 aylık süreç inşallah bu hakikati çok daha açık hale getirecektir.

HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE ANA ÖNCELİĞİMİZ

Hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Dünya son 60-70 yılınm en yüksek enflasyon rakamları ile uğraşırken ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor. Avrupa dahil pek çok ülke yaklaşan kış şartları ile beraber kendilerini enerji kıtlığına hazırlarken biz içimiz rahat şekilde kışa giriyoruz. Dün Sayın Putin'le görüştüm. Türkiye artık doğal gazda ve enerjide bir hub. Avrupa'ya bizim üzerimizden enerji ihracı da olacak. BM'den uluslar arası kuruluşlara kadar birçok kurum bizim enflasyon ve faiz arasında kurduğumuz sebep sonuç ilişkisine hak veriyor. Yılbaşından sonra göreceksiniz. Dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz.

TARIM SEKTÖRÜMÜZÜ DAHA DA RAHATLATACAK BAZI MÜJDELERİMİZİ BUGÜN SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM

Tarım sektörümüzü daha da rahatlatacak bazı müjdelerimizi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteği ödemelerimizi öne çekiyoruz. Hububat üreten çiftçilerimize ödemelerini 2023 Mart ayı yerine bu yıl içinde ödemeye başlayacağız. Tarımsal destekleme bütçemizi 30 kat artışla 2022 yılında 34 milyar liraya çıkardık. Geleneksel bitkisel üretimi desteklemek vaadiye verilen desteğin üst limitini yüzde 120'ye yükselttik. Ekim başı itibariyle çiftçi kayıt sistemine E-Devlet'ten erişim imkanı sağladık. Ekimden bugüne toplam 400 binin üzerinde çiftçimiz belgesini E-Devlet'ten oluşturdu. Kooperatif Marketlerimiz şimdilik 1335'e ulaşan marketlerimizin sayısını en kısa sürede 2 binin üzerine çıkartacağız.

TAHIL KORİDORUNDA SEVKİYAT DEVAM EDECEK

Şimdi yeni bir müjde de şu; sayın Putin'le yaptığımız görüşme üzerine bugünd e sayın Zelenski ile görüşeceğim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Akar'ı arayarak bugün 12:00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini belirtti.