Toggâ€™da merak edilen Ã¶zellik...

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Yerli ve milli otomobil Togg bugÃ¼n banttan iniyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Bursaâ€™nÄ±n Gemlik ilÃ§esinde son teknoloji donatÄ±larla inÅŸa edilen Toggâ€™un fabrikasÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor.

2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam eden Togg serÃ¼veninde Ã¼retimin baÅŸlamasÄ±na saatler kala otomobile iliÅŸkin detaylar da ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

Toggâ€™un dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda iÃ§indeki detaylar da merak ediliyor.

TORPÄ°DODA AHÅžAP DETAYLAR

Toggâ€™un bugÃ¼n ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde torpidonun bir kÄ±smÄ±nÄ±n bej renk deriden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bir kÄ±smÄ±nda da lÃ¼ks otomobillerde kullanÄ±lan ahÅŸabÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BOYDAN BOYA YÃœKSEK Ã‡Ã–ZÃœNÃœRLÃœKLÃœ EKRANLAR

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Konsolda boydan boya yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ ekranlar kullanÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca kolÃ§aÄŸÄ±n hemen Ã¶nÃ¼nde multimedya donatÄ±sÄ± da yer alÄ±yor.

VÄ°TES KOLÃ‡AKTAN AYARLANIYOR

KolÃ§ak Ã¼zerinden otomobilin vitesi ayarlanÄ±rken yÃ¶nlendirici tuÅŸla da multimedya dokunmatik harici olarak da kontrol edilebiliyor. KolÃ§ak kÄ±smÄ±nda elektrikli park freni tuÅŸu da yer alÄ±yor.

BEJ RENK FERAHLIK KATIYOR

Otomobilin iÃ§inde bej renk hakim olurken havalandÄ±rma difÃ¼zÃ¶rlerinde krom kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Koltuklar, tavan, kapÄ± pandizotlarÄ± bej renkten oluÅŸuyor ve otomobilin iÃ§inde ferahlÄ±k yaratÄ±yor.

MERAK EDÄ°LÄ°YORDU, KAMERA ORTAYA Ã‡IKTI

Deri direksiyondaki tuÅŸlar dokunmatik olarak tasarlanÄ±rken torpidoda en Ã§ok merak edilen parÃ§a olan KAMERA ve sensÃ¶rler bulunuyor. Bu kamera ve sensÃ¶r verileri kaydederek gÃ¼venli sÃ¼rÃ¼ÅŸe destek oluyor. SensÃ¶rler yorgunluk algÄ±layÄ±cÄ± olarak da Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AyrÄ±ca cam tavanÄ±n kumanda edildiÄŸi yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracÄ±n iÃ§i de kayÄ±t altÄ±na alÄ±nabiliyor.

SPOR PEDALLAR

Pedallar spor gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ ve alÃ¼minyumdan imal edilmiÅŸ, kapÄ± eÅŸiklerinde de krom Ã¼zerine Togg yazÄ±sÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸ.

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SES SÄ°STEMÄ° ÃœST SINIR

Ses sistemine gelindiÄŸinde ise Ã¼st sÄ±nÄ±f otomobillerde kullanÄ±lan Meridian marka hoparlÃ¶rler bulunuyor. Torpido Ã¼zerinde de merkeze yerleÅŸtirilen midrange ile ses kalitesi daha da etkin hale geliyor. BÃ¶ylece otomobilin iÃ§inde kaliteli mÃ¼zik dinleme imkanÄ±na sahip olunuyor.

19 Ä°NÃ‡ ALÃœMÄ°NYUM ALAÅžIM JANTLAR

235/50/19 boyutlarÄ±ndaki jant ve lastik kombinasyonu otomobilde bulunuyor. 5 kol jant gÃ¶beÄŸi ile bijonlar gizlenirken jantlardaki lale figÃ¼rleri de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

SÃœSPANSÄ°YON SÄ°STEMÄ° GÃ–RÃœLDÃœ

Togg'un logosuyla sadece Togg'a Ã¶zel Ã¼retilen amortisÃ¶r, helezon yay sistemi, amortisÃ¶r Ã¼st bilye ve takozunun gÃ¶rsellerini Bakan Varank paylaÅŸtÄ±.

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Otomobilin sarsÄ±ntÄ± ve darbe emilimini saÄŸlayan sÃ¼spansiyon sistemi ile daha konforlu seyahat gerÃ§ekleÅŸiyor. GazlÄ± veya yaÄŸlÄ± olarak Ã¼retilen amortisÃ¶rler konforu artÄ±rÄ±cÄ± en bÃ¼yÃ¼k etkenlerden birisi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. AyrÄ±ca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan saÄŸlayan sÃ¼spansiyon sistemi yol tutuÅŸu aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nem arz ediyor.Â