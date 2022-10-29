Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’nı açıkladı: Yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan merakla beklenen ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nu dün Ankara Spor Salonu’nda açıkladı. Erdoğan, ‘kutuplaştırma yerine bütünleştirme’ mesajı verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

BAŞTA ATATÜRK, TÜM KAHRAMANLARIMIZI MİNNETLE ANIYORUM

“Cumhuriyetimizin birinci asrının son yılına girmeye hazırlandığımız şu günde, Türkiye Yüzyılı’nın ahdi için bir araya geldik. İnşallah Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünün gururuyla birlikte, Türkiye Yüzyılı’nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken, önce milli mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyoruz. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum.

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Program görsel şovla başladı. Sahnede işçi, doktor gibi birçok meslek kolundan kıyafetler giyenler dans etti. Yerel kıyafetiyle gelen kadınlar da tribünlerde ilgi çekti.

İKİNCİ ASRA HAZIRLIK

Türkiye’yi 20 yıl boyunca hep ‘Durmak yok, yola devam’ diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. 15 Temmuz’da olduğu gibi, yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle, ülkemizin asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik. Ekonomiyi büyüterek, refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik. Üretimi yaygınlaştırarak, sanayiden tarıma her alanda istihdama, işe, aşa erişimi kolaylaştırdık. Yönetim sistemini değiştirerek, iki asırlık arayışa cevap verecek bir büyük reformu hayata geçirdik. Dış politikamıza şahsiyet kazandırarak, devletimizin gücünü, bayrağımızın şanını, milletimizin itibarını yükselttik. Velhasıl, her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk.

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HABER VE FOTOĞRAFLAR: Rıza ÖZEL/Ebru KARATOSUN/Mert Gökhan KOÇ

YENİ BİR ANAYASA

Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasa, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Başı açık veya başı örtülü kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Önümüzdeki hafta Meclis’e sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız.

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YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI

Türkiye Yüzyılı, kimlik siyaseti yerine, birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Bizim arzumuz, bu ülkede sadece yanlışı söylemekle kalmayıp, doğruya doğru diyecek, hakkı teslim edecek bir anlayışı hakim kılmaktır.

YENİ KIZILELMA

Siyasi istikrarını teminat altına almış, güvenliğini sağlamış, demokrasisini kökleştirmiş, insan haklarını sahiplenmiş, ekonomisini büyütmüş, sosyal devlet uygulamalarını yaygınlaştırmış, krizlere ve tehditlere karşı bünyesini güçlendirmiş, akil, adil ve hâkim bir güç haline gelmiş, geçmişin tüm korkularından ve yoksunluklarından arınmış ülkemizin gündemine yakışan yeni kızılelması ancak Türkiye Yüzyılı olabilir.

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MUTABAKAT ZEMİNİ

Herkesin bir hayali vardır. Bizim hayalimiz de Türkiye Yüzyılı’dır. Bizimle bu hayali paylaşacak, yanlışa yanlış dediği gibi doğruya da doğru diyecek herkesle yol yürümeye hazırız. Buradan 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşıma sesleniyorum: Biz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını, aynı zamanda Türkiye’de siyaseti üslubuyla, tarzıyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir.”

DIŞ TİCARET HEDEFİMİZ 1 TRİLYON DOLAR

Erdoğan Türkiye Yüzyılı, sürdürülebilirliğin yüzyılıdır” diyerek şöyle devam etti: “ Ülkemizi en kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine, 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşturacağız.

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- SANAYİ VE TİCARET MERKEZİ: İleri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarını destekleyerek, Türkiye’yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.

- DİJİTAL DEVRİM EKONOMİSİ: Çağı yakalamaya çalışan ülkeden, çağa yön veren ülkeye giden bir yolculuk içindeyiz. Dijital teknolojiler alanında ülkemizi, Metaverse’ten Blokzincir’e her alanda en üst seviyeye çıkartacağız. Küresel dijital devrim ekonomisinin de öncülüğünü yapacağız.

- ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISI: Uluslararası sıralamaların ilk 500’ünde en az 10 üniversitemizin yer almasını sağlayacak, uluslararası öğrenci sayısından, halen 300 bine yakın olan payımızı 1 milyona çıkartacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye Cumhur İttifakı ortakları MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mustafa Destici’yi davet ederek salonu birlikte selamladı.

‘GELİN KONUŞALIM’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında “Gelin, 29 Ekim 2023’e kadar Türkiye Yüzyılı’nı konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım” mesajı verdi: “Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizdeki özgürlüklerin çerçevesini, pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar çizelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi herkesin kendi yankı odasından çıkıp birbirini dinlediği, birbirini anladığı, saygı duyduğu bir yer haline getirelim. Gelin, yüzümüzü hem Doğu’ya hem Batı’ya ama asıl doğruya doğruya dönelim. Gelin, bir asır önce istiklal mücadelemizi bir ilk adımla nasıl başlatıp zafere ulaştırdıysak, bugün de istikbal mücadelemizin ilk adımını atalım.”