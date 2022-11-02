Solingen faciasında 5 evladını kaybeden Mevlüde Ana’ya 29 yıl sonra o sokakta veda

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Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 yılında neo-Nazilerin kundakladığı evde iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç (79), son yolculuğuna uğurlandı. Mevlüde Ana’nın cenaze namazı, yüreğine ateşin düştüğü ve kundaklanan evin yerine dikilen anıtın önünde kılındı. Irkçı saldırıda sevdiklerini kaybetmesine rağmen verdiği tüm demeçlerde barıştan, hoşgörüden, karşılıklı anlayış ve kardeşlikten bahseden Genç, Almanya’daki Türk toplumu arasında ‘Bilge Ana’ olarak anılıyordu. Mevlüde Genç’in cenaze törenine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach katıldı. Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, cenaze namazı öncesi düzenlenen törende yaptığı kısa konuşmada, “Mevlüde Genç’in nefrete karşı sevgiyi gösterecek büyük bir kalbi vardı” dedi.

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SEVGİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç da “Bugün veda ettiğimiz Mevlüde Anne, birlikte yaşamın ve sevginin en güzel örneğiydi.Neler çektiğini ve nasıl örnek bir kişi olduğunu unutmamalıyız. Bugün burada yaşadığımız birliktelik umarım, unutulmaz” dedi.

Irkçı kundaklamada evin zemin katında kalan Mevlüde Genç, eşi ve diğer aile üyeleri sağ kurtulmuştu.

Berlin Büyükelçisi Şen ise “Mevlüde Anne sadece Almanya’daki Türk toplumu için değil, Almanya’da yaşayan bütün insanlar için örnek bir insandı. 29 yıl önce bulunduğumuz mekânda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybetti. O büyük acıyı içine gömdü, insanlık sevgisini öne çıkardı ve dost olalım dedi” diye konuştu.

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Mevlüde Genç, 5 Şubat 1943’te Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde dünyaya geldi. Eşi Durmuş Genç 1970’te yılında Almanya’ya işçi olarak gitti. Mevlüde Genç ise 1975’te Almanya’ya eşinin yanına göç etti. Solingen’e yerleşip ev satın alan Genç ailesinin hayatı 29 Mayıs 1993 gecesi kâbusa döndü. Neo-Naziler Felix K., Christian R., Christian B. ve Markus G., Genç ailesinin iki katlı müstakil evini benzin dökerek gece yarısı ateşe verdi. Yangında Mevlüde Genç’in kızları Gülsüm İnce (28),Hatice Genç (21), torunları 11 yaşındaki Hülya Genç, 5 yaşındaki Saime Genç ve yeğeni 12 yaşındaki Gülüstan Öztürk hayatını kaybetti.

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MADALYA ALMIŞTI

Neo-Nazi katillerden Felix K, Christian R. ve Christian B., 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle Gençlik Yasası kapsamından en yüksek ceza olan 10’ar yıl hapse mahkûm oldular. Markus G.’ye ise 15 yıl hapis cezası verildi. 10’ar yıl hapis cezası alan sanıklar iyi halden erken tahliye edilirken, Markus G. 2005’te hapisten çıktı. Yaşadığı acıya rağmen Mevlüde Genç’in şu sözleri de tarihe geçti: “Geceleri ağladım. Ama gün boyunca hayatta kalan çocuklarımın yüzlerine gülümsedim, nefretin kalplerine girmediğinden emin olmak zorundaydım.”

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Mevlüde Genç’e dönemin Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog tarafından 1995’te Federal Liyakat Nişanı verildi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hükümeti ise 2018’den itibaren Mevlüde Genç Madalyası vermeye başladı. Mevlüne Ana’nın naaşı defin için Türkiye’ye gönderildi.

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç ailesini arayıp başsağlığı diledi ve Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım’ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa’ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir.”

- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Mevlüde Genç’in ölümüyle ilgili eşi Durmuş Genç’e taziye mesajı gönderdi.

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- Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Mevlüde Genç’in ‘barış ve uzlaşmanın sesi olarak unutulmayacağını’ vurguladı. Başbakan Scholz, çektiği acılara rağmen Mevlüde Genç’in hep barıştan ve sevgiden yana ağırlığını koyduğuna dikkati çekti.

KİTABI ÜÇ DİLDE YAYINLANDI

Mevlüde Genç yaşanan facia karşısında itidalli mesajlar verdiği için birçok ödüle layık görüldü.

Genç’in yaklaşımı, Almanya’da ırkçılığa karşı mücadelede sembol oldu. Yönetmen Sevinç Yeşiltaş tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteğiyle Genç’i anlatan ve ‘Bilge Ana Mevlüde Genç’ adını taşıyan bir belgesel çekildi. Belgeseldeki röportajların deşifrelerinden bir prestij kitap hazırlandı. Kitap, Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak okuyucuya sunuldu.

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CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Mevlüde Genç'in cenazesi, Almanya'da kundaklanan evinin önünde dün yapılan törenin ardından Türk Hava Yolları’na ait TK2818 sefer sayılı tarifeli uçakla Türkiye'ye getirildi. Genç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, eşi Durmuş Genç ile yakınları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in bulunduğu uçak, saat 04.20'de Samsun Çarşamba Havalimanı’na indi. Genç, son yolculuğuna uğurlanmak üzere, memleketi Amasya'ya gönderildi. Genç, Taşova ilçesine bağlı Mercimek Köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.