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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vladimir Zelenski#Ukrayna
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 20:56

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin telefonla görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl sevkiyatı sorunun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiği ifade edildi. 

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Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gerek Ukrayna’nın gerek Rusya’nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti" denildi.

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