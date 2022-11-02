Uyuşturucu iddiaları... Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

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Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Jandarma Genel Komutanlığının dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan “Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçunu işlediği aktarılan Jandarma Genel Komutanlığının dilekçesinde, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.