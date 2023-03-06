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Son dakika: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak! İYİ Parti'den '14:45' hamlesi...

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#Meral Akşener#İYİ Parti#6'Lı Masa
Son dakika: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak İYİ Partiden 14:45 hamlesi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 13:16

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'in bugün gerçekleştirilecek Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurdu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da bugün saat 14.45'te İYİ Parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da bugün hareketli dakikalar yaşanıyor. 5'li Masa saat 14.00'te adayını açıklayacağını duyururken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, saat 14:45'te basın toplantısı düzenleyecek.

AKŞENER TOPLANTIDA YOK

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Genel başkan toplantıya katılmayacak" dedi.

 

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#Meral Akşener#İYİ Parti#6'Lı Masa

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