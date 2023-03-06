Son dakika: Akşener Millet İttifakı toplantısına katılmayacak! İYİ Parti'den '14:45' hamlesi...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da bugün hareketli dakikalar yaşanıyor. 5'li Masa saat 14.00'te adayını açıklayacağını duyururken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, saat 14:45'te basın toplantısı düzenleyecek.
AKŞENER TOPLANTIDA YOK
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Genel başkan toplantıya katılmayacak" dedi.