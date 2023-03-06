Son dakika: Ankara'da hareketli saatler... İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklama! Meral Akşener'den yeni öneri geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne Meral Akşener'le görüştü. Görüşmenin ardından peş peşe açıklamalar geldi.



İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ



Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrasında İmamoğlu ve Yavaş kameralar karşısına geçti. İlk sözü alan İmamoğlu şöyle konuştu:



"Bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansut Yavaş ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiyemizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin geleceği açısından 6'lı Masa'nın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilgisindeyiz. Bu önemine binaen buradayız. Saygıdeğer başkanımızla duygularımızı paylaştık."



YAVAŞ: TEKRAR BİR ARAYA GELİNMESİ ARZUSU...



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tekrar bir araya gelinmesi arzusunu Akşener'e ilettiklerini belirterek şunları söyledi:



"Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik, Ankara ve İstanbul'u kazandık. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Bir araya gelinme arzusu halkımızın arzusu. Bunu sayın genel başkana ilettik, değerlendirecekler."

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İmamoğlu ve Yavaş'ın ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Zorlu, Akşener'in iki belediye başkanına Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma önerisini sunduğunu söyledi. Zorlu'nun açıklamaları şöyle:"13. Cumhurbaşkanının belirlenme süereci 2 Mart'taki toplantının ardından sayın başkanımız daha önce mutabık kaldığımız ilkesel çerçeveyle bir uzlaşı sürecini yürütmüş ve buraya kadar gelmiştir. Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur.Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunda önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini sayın Kılıçdaroğlu'na da genel başkanımız aktaracaktır. Toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz. Yeniden bilgilendireceğiz."

5'Lİ MASA'NIN TOPLANTI SAATİ 15:00'A ALINDI

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Akşener, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görüşmesi devam ederken 5'li Masa'nın toplantı saatinin 15:00'a alındığını duyurdu.