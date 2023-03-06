Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklanıyor... Gözler masada

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CHP, DEVA, Gelecek ve DP, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bugün saat 14.00’te bir araya gelecek. Masadan kalkmasının ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener olmaksızın ikinci kez bir araya gelmesi beklenen liderler, toplantının ardından daha önce üzerinde uzlaştıkları Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kamuoyuna duyuracaklar. 5 parti, önceki gün Akşener’siz yaptıkları ilk toplantıda, yola birlikte devam etme kararı alırken, adayı da önceden planlandığı gibi bugün açıklamayı kararlaştırmıştı.

İYİ PARTİ HASSASİYETİ

Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti’ye yönelik kırıcı ya da incitici herhangi bir tavır içinde olunmaması yönündeki talimatı doğrultusunda, Akşener’in 6’lı Masa’yı hedef alan açıklamaları ve İYİ Parti’nin masadan kalkmasıyla ilgili CHP’liler sessizliklerini korudu. Kulislerde ise buna ilişkin, “Süreç içinde İYİ Parti ile yeniden bir araya gelinebileceği ihtimali ortadan kaldırılmak istenmiyor” değerlendirmesi yapılıyor. CHP’nin önemli isimlerinden İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin sosyal medya hesabından, “İYİ Parti’yle yıllarca beraber yol yürüdük, ayrılık olmamalı” paylaşımı da dikkat çekti.

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GERİLİM ABB’YE SIÇRADI

İYİ Parti’nin masadan kalkmasının siyasette yol açtığı gerilim Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sıçradı. İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Meclisi’nden gelişmelere tepki olarak kopmalar gündeme geldi. İYİ Parti’nin 2 büyükşehir meclis üyesi ile 2 ilçe belediye meclis üyesinin istifa kararı aldığı belirtilirken, bu istifalardan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın bilgisi olmadığı öne sürüldü.