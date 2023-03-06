Ankara kulislerinde neler konuşuldu? Kılçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak görüşme

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'nde gerçekleştirilecek ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği liderler toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdi. 17 dakika süren görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş, basın mensuplarına çıkışta açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından 6'lı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun önemine binaen buradayız. Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık" dedi.

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YAVAŞ: SEYİRCİ KALAMAZDIK

Yavaş da "Bizler millet ittifakının belediye başkanlarıyız. Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik, Ankara, İstanbul gibi birçok büyükşehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik. Değerlendirecekler" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI ÖNERİSİ

Görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in, iki belediye başkanına cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları önerisini ilettiğini, aynı öneriyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ileteceğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat şu bilgileri aktardı:

Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener telefonda görüşmüş. Kemal bey de genel merkezden ayrılmıştı, Saadet Partisi'ne gidiyor. Son verilen bilgi, Meral Hanımın da Saadet Partisi'ne gidebileceği yönünde. Önce baş başa görüşme söyleniyor. Bir ön telefon görüşmesinden bahsediliyor şu saat itibariyle.

CHP, Meral Akşener'in teklifine evet dedi bilgisi var Ankara kulislerinde. Diğer partilerin ne diyeceği masada sorulacak.

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Tabi dün gece itibariyle inanılmaz bir trafik döndü. Hem Akşener'in hem masanın kurtulduğu, Akşener'e bir onurlu çıkış bulunduğu; iki ismin ön planda olmasını istiyordu Akşener. İki ismin güçlü başkan yardımcıları olacak olması önemli.

Eğer seçilirlerse; bir kararname ile hem belediye başkanlığı hem cumhurbaşkanı yardımcılığı yapabileceği söyleniyor iki ismin.

'DİĞER SİYASİ PARTİLERE DE MASADA SORULACAK'

Bir ön anlaşma yapılmış gibi. Diğer siyasi partilere de masada sorulacak. Zaten bazı siyasi parti liderlerinin, dün geceden beri yapılan temaslardan haberi olduğu ifade ediliyor.

Birinci şart CHP açısından; Kılıçdaroğlu'nun adaylığının İYİ Parti tarafından kabul edilmesiydi. Bu kabul edilirse Akşener'in tüm şartları konuşulur denildi.

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Kılıçdaroğlu'nun şartının, başkan yardımcılığı şartıyla teklif edilmesinin ardından... 'Bizim de isteğimiz iki başkan yardımcısı olması' denilince iş çözülmüş görünüyor.

Aslında ilk başta İYİ Parti'nin bakış açısı 'Kemal bey bizden özür dileyecek ve aday olmayacak' noktasındaydı. Burada tıkanma noktası yaşandı. Sonra hem İYİ Parti'den hem CHP'den araya girenlerin, İmamoğlu ve Yavaş'ın da katılımıyla farklı bir noktaya getirildi.

Böyle bir dönemde masanın böyle bir görüntü vermesinin hem İYİ Parti'ye hem de masaya kaybettireceği görüşü hakim oldu. Bunun üzerine bir orta yol, formül arayışına girildi.

Peş peşe görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler neticesinde de CHP tek bir koşulu masaya koydu. 'Önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edin, sonra sizin şartlarını konuşacağız'

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Tabi şimdi tüm bunlar masada ele alınacak. Bunlar ele alınırken diğer taraftan da ele alınan bir yol haritası var. Toplantı ertelendi bilgisi var, Babacan girdi ama Akşener - Kılıçdaroğlu buluşacak ve bu buluşmaya Yavaş ve İmamoğlu da girecek bilgisi var. Tam teyit imkanım yok ama toplantı ertelendi iddiası var.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU OTELDE GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmesi ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA GÖRÜŞMEYE KATILDI



Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar'da oteldeki görüşmesine İmamoğlu ve Yavaş'ın da katıldığı belirtildi. Akşener'in görüşmede Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu ve Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verilmesi önerisini ilettiği öğrenildi. Toplantının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu, ayrı ayrı otelden ayrıldı.

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AKŞENER MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi binasına gelmesinin ardından Millet İttifakı toplantısı başladı.