MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrman yangınları sonrası bizi bekleyen tehlike
GeriGündem Orman yangınları sonrası bizi bekleyen tehlike
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Orman yangınları sonrası bizi bekleyen tehlike

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orman yangınları sonrası bizi bekleyen tehlike

Prof. Dr. İskender Gülle, son orman yangınlarının, su havzalarını önemli derecede etkileyeceğini söyledi. Prof. Dr. Gülle, "Yangınların geride bıraktığı kül, artı yok olan bitki örtüsü nedeniyle ortaya çıkacak erozyon hem akarsuları hem gölleri su kalitesi açısından etkileyecek. Toprağın su tutma kapasitesi azalacağından akarsularda ve göllerde ani su baskınları, ani seller, taşkınlar gözlemlemek olası olacaktır" şeklinde konuştu.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Burdur MAKÜ'de gerçekleştirildi. Sempozyum öncesi basın mensuplarının, son yangınların akarsu ve göllere etkisinin ne olacağı yönündeki sorularını yanıtlayan MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, "Bilindiği üzere içerisinde bulunduğumuz süreçte özellikle su kaynaklarında akarsularda ve göllerde oldukça yüksek miktarda sıkıntı içerisindeyiz. Limnoloji bilimi, kısaca akarsu ve gölleri araştıran, her yönüyle buralarda araştırma yapan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla ülkemizdeki su kaynakları üzerindeki en önemli bilimsel açıdan söz söyleme yetkisi limnologların ve limnoloji konusunda çalışan öğretim üyelerinindir" dedi.

Hürriyet ekipleri ateş hattında... Kül bulutu
Hürriyet ekipleri ateş hattında... Kül bulutu

Son günlerdeki yangınların da devreye girmesiyle gerek orman alanlarının gerek su alanlarının ve su kaynaklarının öneminin daha da arttığını aktaran Prof. Dr. Gülle, "Bu konuda yapılması gereken çok şey olduğunu görmekteyiz. Özellikle son yangınlar su havzalarını önemli derece etkileyeceğe benziyor.

Kıvılcım nöbeti
Kıvılcım nöbeti

Başta akarsu havzaları olmak üzere tabi yangınların geride bıraktıkları kül, artı yok olan bitki örtüsü nedeniyle ortaya çıkacak erozyon hem akarsuları hem de gölleri su kalitesi açısından etkileyecektir.

: İlginizi Çekebilir

Ve yine önümüzdeki süreçte orman örtüsünün tahribiyle toprağın su tutma kapasitesi azalacağından akarsularda ve göllerde ani su baskınları, ani seller, taşkınlar gözlemlemek olası olacaktır. Bunların etkilerini kısa ve uzun vadede mutlaka göreceğiz" diye konuştu.

Bodrum sönmüyor... Alevlerle İstiklal Harbi
Bodrum sönmüyor... Alevlerle İstiklal Harbi

Limnoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu ise "Son yüzyılın en kurak dönemlerinden biri olan 2020-2021 seneleri ülkemizde, Avrupa’nın farklı ülkelerinde, dünyanın farklı ülkelerinde değişik sorunlar meydana getirmekte ve bunların en başında da orman yangınları gelmektedir. Pandemiye eş olarak bu orman yangınlarının devamında sucul sistemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamaktayız" dedi.

Kesintisiz iletişim masası kurulmalı
Kesintisiz iletişim masası kurulmalı

MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nin düzenlediği sempozyum üç gün sürecek.

Sosyal medyanın kundakçıları: %32 FETÖ %23 Marjinal sol %18 PKK %12 DHKP-C
Sosyal medyanın kundakçıları: %32 FETÖ %23 Marjinal sol %18 PKK %12 DHKP-C

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi