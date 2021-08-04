Sosyal medyanın kundakçıları: %32 FETÖ %23 Marjinal sol %18 PKK %12 DHKP-C

HDP, kapatılan diğer partileri gibi; PKK terör örgütü elebaşının talimatıyla kurulmuş, yapılanmış, politikalarını terör örgütünün talimatlarına göre şekillendirmiş ve onların sözcülüğünden öteye gitmeyen bir partidir.

“Gidemeyen” demiyorum çünkü isteseler de gidemezler.

Çünkü parti yönetimi, milletvekili adayları bile dağdaki teröristlerin onayından geçer. PKK ve HDP öylesine iç içe geçmiştir ki; Türk Kürt demeden, bebek, kadın, çocuk, asker, polis, korucu katletse de HDP, terör örgütüne tek bir kelime edemez.

‘PKK’YI SEÇMENLERİMİZİN ÇOCUKLARI KURDU’

HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu, “Neden ‘PKK bir terör örgütüdür’ diyemiyorsunuz” sorusuna aynen şu karşılığı vermişti; “Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki? PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK’yı kurmuşlar.”

Kısmen yanlış, kısmen çarpıtma kısmen de doğru olan bu sözlerin üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. HDP ve PKK ilişkisine uzun uzun değineceğiz.

PKK/HDP’YE KARŞI SAVUNMAMI KİTAP YAPACAĞIM

Nitekim CNN Türk’te, “HDP’nin terör örgütü PKK’nin siyasi kolu olduğunu bile bile oy verenlerin oyları benim için, askerimin üzerine sıkılan kurşun gibidir” sözlerim üzerine HDP Hukuk biriminin girişimiyle hakkımda soruşturmalar başladı.