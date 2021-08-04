Bodrum sönmüyor... Alevlerle İstiklal Harbi

Yarımada’yı arkama alıp alevlerin yoğun olduğu bölgeye yaklaştıkça, vatandaşın nasıl kenetlendiğini görüyorum. Genci, yaşlısı... Traktörü olan su tankını doldurmuş bekliyor. Motorlu gençler vızır vızır bir o yana bir bu yana koşup yangını kovalıyor, habercilik yapıyor. Pikaplarına doluşan köylüler, alevler ne tarafta kendisini gösterdiyse oraya gidiyor. Araçlara binemeyenler ise ayaklarında terlikler, ellerinde kazma küreklerle kilometrelerce koşuyor. Kadınlar en ön safta... Yanan toprağa basmanın verdiği acıyı ayaklarına döktükleri bir şişe suyla dindirmeye çalışıyorlar.

RÜZGAR EN BÜYÜK DÜŞMAN

İtfaiyenin, belediye ekiplerinin, ormancıların, köylülerin, gönüllülerin, sosyal yardımlaşma kuruluşlarının sabah verdikleri savaş ise gece bambaşka bir hal alıyor. Rüzgârın artması, havadan müdahalenin olmaması gündüz söndürülen yerlerde yeniden alevlerin görünmesine neden oluyor. Vatandaşın canla başla kazandığı cepheler gece olunca bir bir düşüyor. Bodrumlular önceki gece yangınla mücadelede 60’ıncı saati devirdi.

İlk olarak Beyciler’de görülen alevler; 2 gün boyunca yaklaşık 25 kilometrelik Gökpınar, Gökbel, Yukarı Mazı, Mazıköy hattını izleyerek Çökertme’ye ulaşmıştı. Yangın kendine yeni bir yol arıyordu. Salı gün boyu verilen savaşın ardından alevler bir yandan Ören’e diğer yandan ise Yalı Çiftlik’e gözünü dikti.

2 CEPHE 2 KOMUTAN

Mazı’dan Bodrum’a yönelen alevleri karşılayan ekip Kissebükü, Çocuk Mezarlığı mevkiinde konuşlanmıştı... O cephenin komutanı, yangının ilk saatlerinden itibaren bölgeden ayrılmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tı.

Çökertme’den hareketle Türkevleri ve devamındaki Ören’i tehdit eden alevleri ise Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve ekibi Geren mevkiinde karşılıyordu. Her iki tarafta da tehlike büyüktü.

ÇİFTLİK’TEN SONRASI BODRUM

İlk açıklama Aras’tan geldi: “Şu anda Kissebükü’ndeyiz. Mazı tarafından gelen yangın, Armutçu ve Çocuk Mezarlığı mevkiini aştı, Kissebükü’ne kadar ulaştı. Burada yangının Çiftlik tarafına geçmemesi için mücadele ediyoruz. Alevlerin Çiftlik tarafına geçmesi demek, Bodrum’un içerisine ilerlemesi anlamına geliyor. Ancak saha çok geniş ve sarp bölgede karadan bir yere kadar etkili olabiliyoruz. Bu yüzden havadan söndürme desteği istiyoruz. Çünkü bu yamaçları da aşarsa yangını tutamayacağız. İnanılmaz bir rüzgâr var. Hava desteği olmayınca arkadaşlarımızın verdikleri çabalar da boşa gidiyor. Çocukların hayatlarını ortaya koyarak mücadele ettikleri alanlar yeniden alevleniyor.

YALIKAVAK’TA ALARM

Sabahın ilk ışıklarına kadar Kissebükü ve Çökertme’de çetin bir mücadele verildi. “Söndürme uçağı Milas-Bodrum Havalimanı’na inmiş” haberinin yaydığı moralle ayrıldım bölgeden. Alevleri geride bırakıp Yarımada’ya döndüğümde ise ayrı bir alarm durumuyla karşı karşıya kaldım. Saatler 02.15’i gösteriyordu. WhatsApp’tan gelen “Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde sıkıntı varmış” mesajıyla direksiyonu Dağdelen’e kırdım. Olay yerinde görev yapan bir itfaiye eri “Yangını söndürdük. Bir sıkıntı yok. 3 şüpheli varmış. Kaçmışlar. Polis peşlerinde” diyor...

DAĞ TAŞ YANIYOR

Günün erken saatlerinde ilk kötü haber Milas cephesinden geldi. Kritik eşik aşılmıştı. Alevler Siteler’e ulaşmıştı. Bodrum tarafında ise tüm çaba alevlerin Çiftlik yönüne geçmemesi içindi. Rüzgar yangını Kissebükü’nden önce Yeniköy’e taşıdı. Alevlerle ilk burada karşılaştım. Aşağı Mazı’da biten üst yolda ise yangının ortasında kaldım. Alevlerin taşı bile nasıl yaktığını en yakın burada gördüm. Aşağı Mazı’da sahildeki restoranlar, pansiyonlar yaralarını sarmaya çalışıyordu... İnsan, “Geçmiş olsun” demekten bile hicap duyuyordu...

ALEVLER SANTRALIN DİBİNDE

Bir gece önce “Alevlerin şimdilik Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri’ne ulaşma riski yok” açıklaması yaparak yüreklere su serpen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, dün yayınladığı mesajlarda “Uyarıyoruz” diyordu: “Maalesef hava müdahalesi yapamadığımız için yangın Siteler’i tehdit eder hale geldi.” Dün gece alevlerin santrala yaklaştığını gösteren video da paylaşan Tokat, “Durum çok ciddi. Termik santralın dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin” dedi. Santral yetkililerinin açıklamasına göre bölgede tüm tedbirler alındı, ekipler hazır bekletiliyor.

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