Kıvılcım nöbeti

Kısmen söndürülen bölgeler ise soğutma çalışmaları yapılamadığı için aynı gün içinde tekrar tekrar alevlenebiliyor.

BANKACI YILLIK İZNİNİ ALMIŞ

Burada da köylüler ve çevre illerden gelen gönüllüler yanan bölgede bir alevlenmenin olmaması için adeta canla başla çalışıyor. Sırtlarında tırpanlar, ellerinde küreklerle kıvılcım peşinde koşan vatandaşlar alevlenmenin başladığı alana ellerinde sularla müdahale ediyor. Bankacı olarak görev yapan Erdem Gürcan, yangın süresinde yıllık iznini kullanarak çalışmalara destek olduğunu belirterek, “Yerel halk olarak ormanlarımızın değerini çok iyi biliyoruz ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben ve buradaki birçok arkadaşım, kahramanlık yapmak değil evimiz olan ormanlarımızı korumak için koordineli bir şekilde özel araçlarımızla devriye atarak ormandaki en ufak kıvılcımın peşinden koşuyoruz. İtfaiye ekip amirlerinin telefon numaralarını da aldık ve bulduğumuz yeni yangın noktalarını anında bildirerek başlarken bitirmeye gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Marmaris yangınında bölgeye yardıma koşanların başında çok sayıda belediye ve kamu kurumu aracı var. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Zonguldak, Manisa, Denizli, Afyon, Sakarya ve Yozgat gibi illerden gelen itfaiye ve ormancı araçları ile neredeyse Türkiye’nin 7 bölgesinden ilçe belediyeleri de su tankerleriyle yangınla savaşa katılmış durumda.

AMAZON KORKUSU

Marmaris'te farklı yangınlar devam ediyor ancak Hisarönü’ndeki yangın hızlı şekilde ilerlemesini sürdürüyor. Önce Datça yoluna oradan Değirmenyanı bölgesine ulaşan yangının Amazon mevkisine atlamasından korkuluyor. Zira bölgedeki en sık ormana sahip olan alana ateş düşerse yangınların Gaökova’ya kadar ilerleme riski olduğu belirtiliyor.

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