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Gündem
Levent KULU / MANAVGAT
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet ekipleri ateş hattında... Kül bulutu

Levent KULU
Levent KULU
lkulu@hurriyet.com.tr
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Levent KULU
Levent KULU
lkulu@hurriyet.com.tr
Hürriyet ekipleri ateş hattında... Kül bulutu

Antalya'dan Manavgat istikametine karayoluyla giderken şehir çıkışında Serik’ten itibaren duman bulutunun altına giriyorsunuz.

Benzer bir görüntüyü en son Irak’ta kum fırtınasına yakalandığımızda görmüştüm. Ama burada sebep çok vahim; ormanlarımız yanıyor. 7. gününe giren orman yangınları Manavgat’ta belli bölgelerde kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak bazı bölgelerden halen alevler yükseliyor.

Topsurlar’da soğutma çalışması yapan görevlilere eşlik ederken bölgede yüksek bir dayanışmaya tanık oluyorum. Sadece Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye araçları değil her yerden ekipler, vatandaşlar var.

Hürriyet ekipleri ateş hattında... Kül bulutu

GÜNDOĞMUŞ YOLU KAPATILDI

Gündoğmuş ilçesinde orman yangınları rüzgârın etkisiyle şehir merkezinden karayoluna doğru ilerledi. Polis Gündoğmuş- Manavgat karayolundan Gündoğmuş ilçe merkezine girişi trafiğe kapattı. Araç girişine izin verilmeyen yolda sadece itfaiye, arazözler, su tankerleri gibi araçların girişine izin verildi. Mahalle sakinleri ise, karayoluna kadar ilerleyen yangına müdahale etmek için elektrikli ağaç kesme makinesiyle ağaçları keserken, tırmıklarla da topraktan set oluşturdu.

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Levent KULU
Levent KULU
lkulu@hurriyet.com.tr
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