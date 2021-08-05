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HaberlerGündem HaberleriManavgat'ta alevlerin ortasında kalan işçilerin telsizde söyledikleri ağlattı: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden
GeriGündem Manavgat'ta alevlerin ortasında kalan işçilerin telsizde söyledikleri ağlattı: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden
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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Manavgat'ta alevlerin ortasında kalan işçilerin telsizde söyledikleri ağlattı: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibi, alevlerin arasında zor anlar yaşadı. Arazöz ekibi, birden yükselen alevler karşısında zor duruma düşünce telsizden destek talep etti. Arazöz ekibine ''Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak'' denildi. Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" dedi. Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

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  • Ağlatan anons Son dakikaya kadar...
  • Ağlatan anons Son dakikaya kadar...
  • Ağlatan anons Son dakikaya kadar...
  • Ağlatan anons Son dakikaya kadar...
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İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

Manavgatta alevlerin ortasında kalan işçilerin telsizde söyledikleri ağlattı: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden

Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kamerasına yansıdı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

Manavgatta alevlerin ortasında kalan işçilerin telsizde söyledikleri ağlattı: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden
Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

Manavgatta alevlerin ortasında kalan işçilerin telsizde söyledikleri ağlattı: Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden
Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

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