Termik santrala sıçradı

Alevlere havadan yapılan müdahale ilk etapta başarılı olmuş, dün öğle saatlerinde yangının harı azalmıştı... Ancak havanın kararması ve kesilen helikopter desteği ile turuncu afet kendisini daha şiddetli gösterdi. Milas’tan Ören Kavşağı’na gelirken sağ yanda görülen tepede yükseldi önce alevler... Tüm çaba aşağı sete geçmemesi içindi. Fakat rüzgâr öyle sertti ki ayakta durmak bile güçtü... Çok sürmedi.

KAÇIN ALARMI ÇALDI

Alevler tsunami gibi üzerimize doğru düşmeye başladı... Yoldaki kıvılcımları ayaklarımızla basarak söndürmeye çalıştık. Yolun sağ (Ören) tarafına geçmesin istedik. O sırada Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri geldi ve “Kaçın” alarmını çaldı... Herkes sağa sola kaçışıyor, arabası olmayanlar tanımadıkları araçlara biniyor ya da asılıyordu... Koşarak kendimi aracıma attım. Milas’a çıkmam gerekiyordu... Alevlerin arasına sürdüm... Su taşıyan iki beton mikserinin arasında tehlikeli noktayı geçtim... O sırada daha net gördüm ki alevler artık santralın kapısında falan değil bizzat bahçesindeydi... Tanklar boşaltılmıştı ancak bu gecenin kolay geçmeyeceği belliydi...

YANICI MADDELER ÇIKARILDI

Kemerköy Termik Santralı personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını söyledi. Ören’de de tahliye işlemleri başlatıldı.



Gündüz Süleyman Amca gibi birçok sivil santralın önündeki göbekte “nöbetteydi”.

ASKERİ ÇIKARMA GEMİSİYLE TAHLİYE

Milas’ta 5 gündür devam eden yangının, dün gece Kemerköy Termik Santralı’na sıçramasının ardından Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı. Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 1.500 kişilik çıkarma gemisi vatandaşların tahliyesi için Ören Marina’ya yanaştı. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri koordinasyonunda vatandaşlar tahliye edildi.

4. BÜYÜK KÖMÜR SANTRALI

Alevlerin ulaştığı Kemerköy Termik Santralı 37 yıldır faaliyette. Türkiye’nin 30. büyük elektrik ve 4. büyük linyit santralı olan Kemerköy Termik Santralı’nın ana yakıtı linyit. Günlük yakıt ihtiyacı 21 bin 600 ton olan santral, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 2’sini karşılıyor. (Halil İbrahim KARABIYIK- Hande NAYMAN/DHA)





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