Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi'nden (NASA) TÃ¼rkiye'de sÃ¼rmekte olan orman yangÄ±nlarÄ± ile ilgili bir paylaÅŸÄ±m geldi.

NASA'nÄ±n resmi sitesinde yer alan yazÄ±da 'Åžiddetli bir sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n ve aylarca sÃ¼ren kuru havanÄ±n ortasÄ±nda TÃ¼rkiye, son yÄ±llarÄ±n en kÃ¶tÃ¼ orman yangÄ±nlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya' ifadelerine yer verildi.

YangÄ±n bÃ¶lgelerini uydularÄ± ile takip eden NASA, yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de paylaÅŸtÄ±.

YangÄ±nlarÄ±n gÃ¼nlerdir sÃ¼rmesi ile ilgili aÃ§Ä±klamalara da yer verilen paylaÅŸÄ±mda 'YangÄ±nlar hala kuvvetli rÃ¼zgarlar, 40 santigrat derecenin Ã¼zerindeki hava sÄ±caklÄ±klarÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k nem ile besleniyor' denildi.

NASA'dan bir de uyarÄ± geldi... DÃ¼nya genelinde bir sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ± olduÄŸuna vurgu yapan NASA, GÃ¼ney Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 1980'lerden beri gÃ¶rÃ¼lmeyen aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklar ile kavrulduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Ä°klim bilimciler tarafÄ±ndan yÄ±llardÄ±r dile getirilen bu durumunun 'KÃ¼resel IsÄ±nma'nÄ±n bir sonucu olduÄŸu belirtiliyor.

'GeÃ§tiÄŸimiz ay hem Yunanistan hem de TÃ¼rkiye'de ulusal sÄ±caklÄ±k rekorlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±' diyen NASA, Yunanistan ve LÃ¼bnan'da da yangÄ±nlarÄ±n sÃ¼rmekte olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

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SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yangÄ±nlar nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

MuÄŸla'da 36, Antalya'da da 11 kiÅŸinin hastanedeki tedavilerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Binlerce hayvanÄ±n da yangÄ±nlarda telef olduÄŸu tahmin ediliyor.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n son verilerine gÃ¶re, yedi ÅŸehirde 16 yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Son altÄ± gÃ¼nde 33 ilde Ã§Ä±kan 167 yangÄ±n ise kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Manavgat, Bodrum ve Marmaris'te Ã§ok geniÅŸ bir alana yayÄ±lan ve yerleÅŸim yerlerine yÃ¶nelik tehdidi devam eden yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in 16 uÃ§ak, 51 helikopterle, Ã§ok sayÄ±da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme aracÄ±, arazÃ¶z ve binlerce personelle mÃ¼dahale edildiÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri helikopter, insansÄ±z hava aracÄ±, Ã§Ä±karma gemisi ve itfaiye araÃ§larÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara destek verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BazÄ± yerlerde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± TOMA'lar da sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer alÄ±yor.

AralarÄ±nda bazÄ± Avrupa BirliÄŸi Ã¼yeleri, Ä°ran, Ukrayna, Azerbaycan ve Rusya gibi olduÄŸu Ã¼lkeler de yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veriyor.

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