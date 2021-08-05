Gündem AA Haber Giriş: 05 Ağustos 2021 - 16:38 | 05 Ağustos 2021 - 16:38

Ağlatan anons! 'Son dakikaya kadar...'

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibi, alevlerin arasında zor anlar yaşadı. Arazöz ekibi, birden yükselen alevler karşısında zor duruma düşünce telsizden destek talep etti. Arazöz ekibine ''Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak'' denildi. Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" dedi. Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.