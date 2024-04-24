Ölüm döşeğinde suçunu itiraf etti: Anne kızın cesedi 24 yıl sonra bulundu

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Olay Susan Carter ve kızı Natasha Alex'in ortadan kaybolması ile bağlantılı olduğu düşünülen ve kefaletsiz olarak cezaevinde tutulan 80 yaşındaki Larry Webb'in ani bir sağlık sorunu yaşaması ve ölüm döşeğindeyken suçunu itiraf etmesiyle ortaya çıktı.

ÖLMEDEN ÖNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ, CESETLERİN YERİNİ SÖYLEDİ

Savcı, Webb'in ölmeden önce maddi nedenlerle tartıştığı Susan Carter'ı vurduğunu itiraf ettiğini duyurdu. Mahkeme dosyasındaki bilgilere göre, anneyi öldüren Webb yaklanmamk için kadının 10 yaşındaki kızı Alex'i de öldürmeye karar verdi.

Müfettişlere cinayetleri nasıl işlediğini ve cesetleri nasıl sakladığını ayrıntıları ile anlatan adam, anne kızın cansız bedenini 2 gün boyunca bodrum katında tuttuktan sonra, arka bahçesine gömdüğünü itiraf etti ve saatler içerisinde hayatını kaybetti.



Susan Carter/FBI

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Şüphelinin itirafı ile harekete geçen polis Virginia eyaletindeki evin bahçesinde yaptığı aramada anne kızın kalıntıları ile karşılaştı.

ACILI BABA: SONUNDA BEBEĞİMİ EVE GÖTÜREBİLECEĞİM

Acılı baba polislerin yaptığı keşiften sonra yaptığı açıklamada aynı anda hem üzgün hem de mutlu olduğunu belirterek "Davanın pek çok kez rafa kaldırılması nedeni ile neredeyse umudumu kaybediyordum. Ama 24 yıl sonunda nihayet bebeğimi eve götürebileceğim" dedi.



"BUNAMA VAR, BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM" DEMİŞTİ

İngiliz Independent gazetesinde yer alan bilgilere göre, Rick Lafferty ve eşi Susan Carter boşanma sürecindeydi. Kızını alarak evden ayrılan anne Larry Webb ile birlikte kalıyordu ancak Webb evde kaybolan paradan anneyi sorumlu tuttu.

Dava yıllar boyu çözülemezken Webb başta suçunu inkar etmiş, daha sonra da 'bunama' sorunu olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını öne sürmüştü.