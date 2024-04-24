'Ben bir palyatif bakım doktoruyum: Yetişkinler ölmeden önce bunları görüyor, çocuklarda durum tamamen farklı'

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Bir insan ölmek üzereyken neler yaşar? Neler görür? Ölümlü insanoğlunun en çok merak ettiği bu soruların cevabını henüz kimse bilmiyor.



Popüler kültüre göre insanlar ölmek üzereyken parlak bir ışık görür ya da sevdikleri bir insanın onlara seslendiğini duyar. Ancak bu fani dünyadan ayrılma vaktimiz gelene kadar bunların ne kadar doğru olduğunu asla bilemeyeceğiz.



ABD'li bir palyatif bakım doktoru, ölüm döşeğindeki binden fazla hasta üzerinde yaptığı araştırma ile hastaların ölmeden önce duydukları ve gördükleri şeyler hakkında bilgisi olduğunu öne sürüyor.

Palyatif bakım, yaşamın son dönemindeki hastalara ve ailelerine sunulan bir tıbbi bakım ve destek hizmetidir. Bu tür bakım, ciddi hastalıkların neden olduğu semptomları hafifletmek, yaşam kalitesini artırmak için yapılır.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ HASTALAR ÇOĞUNLUKLA BU RÜYALARI GÖRÜR, ÇOCUKLARDA DURUM FARKLI



ABD'li doktor Christopher Kerr, ölüm döşeğindeki hastalarının çoğunlukla kendilerini geçmişleriyle yeniden bağlantı kurmuş ve huzurlu hissetmelerini sağlayan rüyalar gördüklerini anlattı.



Bu durumu 'büyüleyici bir şey' diye tanımlayan doktor ilginç bir şekilde çocukların ölümle ilgili sınırlı bir anlayışa sahip olduklarını bu nedenle de yaşamlarının son döneminde teselliyi çoğunlukla hayal güçlerinde bulduklarını iddia etti.



SUÇ GEÇMİŞİ OLAN HASTALAR İNCİTTİKLERİ KİŞİLERİ DÜŞÜNÜYOR



Next Level Soul podcast'inde konuşan Dr. Kerr, sıra dışı bir açıklamada daha bulundu ve suç geçmişi olan hastaların genellikle etkiledikleri insanlarla ilgili hayaller ve rüyalar gördüğünü söyledi.



Hayatının çoğunu hapishanede geçirmiş 40 yaşındaki bir kanser hastasından bahseden Kerr, adamın rüyalarında geçmişinde incittiği kişiler tarafından saldırıya uğradığını gördüğünü, bu nedenle ruhsal çöküntü yaşadığını anlattı. Dr. Kerr'e göre bu adam ölmeden önce kızını görmek istedi ve ve ondan özür dileyerek bu hayata huzur içinde veda etti.

Yaptığı araştırma kapsamında 1500 hastanın ölümünü video ile kayıt altına alan ABD'li doktor, hastaların kötü şeyleri ve acı verici olayları inkar etmediklerini, ancak bunları çok ilginç bir şekilde kullandıklarını düşünüyor.Gençliğinde Normandiya çıkarmasına katılan ve sonrasında büyük stres bozukluğu yaşayan başka bir hastasının hikayesini anlatan Dr. Kerr,dedi ve ekledi;Hastasının bir gün uyumayı başardığını anlatan doktor, "Bir gün, kısa bir süre de olsa uyumayı başarmış. Rüyasında birlikte savaştığı askerlerden biri gelip 'merak etme gelip seni alacağız' demiş. Olaydan kısa bir süre sonra uyudu ve uykusunda vefat etti." dedi ve genel olarak temanın hastalarınolduğunu iddia etti.Çocukların ölüm döşeğinde yaşadıklarının yetişkinlerden tamamen farklı olduğunu anlatan doktor, bunun nedeninin çocukların 'ölüm' kavramını tam olarak anlamamaları ve öbür dünyada bir şekilde karşılaşabileceklerini hayal edebilecekleri birini tanımamış olmaları olduğunu düşünüyor.Kerr'e göre, güçlü hayal gücüne sahip çocuklar ölmek üzereyken tanıdıkları bir insanı görmek yerine onlaramesajını veren hayvanlar görüyor.Ölmeden önce konuştuğu bir kız çocuğunun hastane yatağında bir kale hayal ettiğini anlatan doktor, "İçinde yüzme havuzu vardı, hayvanlar vardı. Ona kalenin nasıl bir yer olduğunu sorduğumda bana 'güvenli bir yer' dedi." ifadelerini kullandı.