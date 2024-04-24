Selfie çekmek için aracın camını indirdi, ayı tarafından parçalandı!

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Olay 22 Nisan tarihinde meydana geldi. 72 yaşındaki İskoç kadın ve yol arkadaşı Romanya'nın doğası ile meşhur Transfăgărășan dağ yolundan geçerken iki ayı ile karşılaştı.



Turistler etkileyici hayvanları daha yakından görebilmek için araçlarını durdurdular. Tam bu sırada ayılardan biri ani bir hareketle aracın yanına geldi.

