Selfie çekmek için aracın camını indirdi, ayı tarafından parçalandı!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:00
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Yaşlı bir turist Romanya'da selfie çekmek için arabasının camını indirdikten sonra vahşi bir ayı tarafından parçalandı.
Olay 22 Nisan tarihinde meydana geldi. 72 yaşındaki İskoç kadın ve yol arkadaşı Romanya'nın doğası ile meşhur Transfăgărășan dağ yolundan geçerken iki ayı ile karşılaştı. SELFİE ÇEKMEK İÇİN ARACIN CAMINI İNDİRDİ, AYI SALDIRDI
Turistler etkileyici hayvanları daha yakından görebilmek için araçlarını durdurdular. Tam bu sırada ayılardan biri ani bir hareketle aracın yanına geldi.
Bunun fotoğraf çekmek için kaçırılmaz bir fırsat olduğunu düşünen İskoç kadın, cesur bir hareketle aracın camını indirdi ve selfie çekmek için telefonunu hazırladı. Ancak yırtıcı hayvanlar fotoğraf çekimi konusunda yaşlı kadın kadar hevesli değildi.
Aracın hemen dibindeki ayı, camın açılmasından saniyeler sonra kadına saldırarak sağ kolunu parçaladı. İkili dehşete kapılırken direksiyon başındaki yol arkadaşı hızla gaza bastı ve ayının arkadaşını daha fazla parçalamasını engelledi."SADECE FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİM"
Kadın, Karpat Dağları'ndaki vahşi saldırının ardından yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.Yerel medyaya İskoçya'dan geldiğini söyleyen kadın, "Arabadaydık ve fotoğraf çekecektik.Ayılar pencereye kadar gelince onların fotoğrafını çekmek istedim"
dedi.
Doktorlar 72 yaşındaki turistin yaralarının hayati tehlike arz etmediğini açıklarken, yetkililer saldırının ardından bölgeye bir ekip gönderildiğini ve ayıların yoldan uzaklaştırıldığını duyurdu.
Polis bölge sakinlerine ve turistlere vahşi doğada karşılaştıkları hayvanlara her zaman güvenli bir mesafede durmalarını tavsiye etti.BU İLK SALDIRI DEĞİL
Boz ayılar Romanya'dan Polonya'ya uzanan ve Slovakya'dan geçen Karpat dağlarını çevreleyen bölgelerde oldukça yaygındır. Son yıllarda, 2021 yılında Slovakya'da yaşanan ölümcül saldırı da dahil olmak üzere, Doğu Avrupa'da bir dizi ayı saldırısı
yaşandı.
Romanya medyasında yer alan haberlerde de Transfăgărășan bölgesindeki ayı yoğunluğunun turistlerin ilgisini çektiği ve bunun zaman zaman tehlikeli durumlar oluşturduğu yazıldı.