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Haber Giriş: 05.08.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika: 'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma

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Son dakika: 'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma

Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Ankara Cmuhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır.Son dakika: Help Turkey paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma

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