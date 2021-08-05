Yangın fırsatçıları

Ortaya, önce, yangın esnasında kullanılacak malzemeler fahiş zam yapanlar, sonrasında ise daha alevlerin sönmediği bölgelerdeki tarlaları satışa çıkartan emlakçılar çıktı. ‘İmara açılacak’ vaadiyle yayınlanan bazı ilanlar sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Duruma tepki gösteren Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan vatandaşları uyardı. “Arazilerin imarları olmamasına rağmen imara açılacak diye reklam yapıyorlar” diyen Akdoğan “Daha acımız dinmemişken, yangının külü soğumamışken birçok emlak sitesinde yanan arazilerin satışa çıkarıldığını tespit ettik. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz” dedi. Satışa çıkarılan bazı arazilerin ‘imara açılacak yatırımlık arazi’ gibi tanımlarla reklamının yapıldığına dikkat çeken Akdoğan, “Bu ifadeler tamamen yanlış. İmara açılma gibi bir durumu bulunmuyor. Yatırım yapmayı düşünenlerin bu tarz yanıltıcı ifadelere inanmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da önceki gün yaptığı basın açıklamasında yanan yerlerin imara açılmayacağına vurgu yaptı.



YÜZDE 633 ZAM

Yangın söndürme araçlarından yangına müdahale esnasında giyilecek kıyafetlere kadar birçok ürüne de yüzde 100’ü aşan zamlar yapıldı. Örneğin yangın söndürme toplarına yangınlardan dolayı talepler artttı. Talep artışı fırsatçıları harekete geçirdi. 1 ay öncesine kadar tanesi 170 ile 200 lira arasında satılan yangın söndürme toplarının fiyatı online alışveriş sitelerinde 500 TL’ye kadar yükseldi. Yüzde 130 varan artış yaşandı. Isıya dayanıklı eldivenlerde de benzer bir durum görüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre ısıya dayanıklı eldivenlerin fiyatı yüzde 633 artışla 44 TL’den 330 TL’ye, 20 metrelik yangın hortumunun fiyatı yüzde 15 artışla 426 TL’den 490 TL’ye, yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 TL’ye, aktif karbon filtreli maskenin fiyatı yüzde 11 artışla 211 TL’den 241 TL’ye çıktı. Fırsatçılar yanık kremlerine dahi zam yaptı. 100 TL olan yanık kreminin fiyatı da yüzde 180 zamla 280 TL yükseldi.



CEZASIZ KALMAYACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı da devreye girdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iddiaları incelemeye aldıklarını bildirdi. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yangın söndürme ekipmanlarında (yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır.”



CEZASI 114 BİN TL

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal da Türkiye’nin birçok yerinde çıkan yangınların ardından, yangın ihtiyaç malzemelerinin fahiş fiyattan satıldığına ilişkin şikâyetlerin arttığını söyledi. Bakal, yangın söndürme topu, eldiven, yangın kremi gibi birçok ürün fiyatının birkaç gün içinde yükseldiğine dikkati çekerek, “Tüketicinin muhakkak konu ile ilgili ihbarı Ticaret Bakanlığı, valilik ya da kaymakamlığa bildirmesi gerekir” dedi.

Bakal, küçük bir azınlığın yangını fırsata çevirme telaşı içinde olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: “Sattıkları mallara fahiş zamlar yaptıkları, haksız fiyat artışları uyguladıkları kamuoyuna yansımaktadır. Tüketicimizin bu konuda hassas davranarak konuyu muhakkak ilgili mercilere bildirmesi önem arz ediyor. Devletimiz fırsatçılara gereken cezayı verecektir.” Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, “Ticaret Bakanlığı 114 bin 326 lira her bir ürün için ayrı ayrı ceza uygulayabilir. Burada Ticaret Bakanlığı’nın müfettişlerinin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı’nın geliştirdiği mobil uygulama ile yüzbinlerce tüketici Ticaret Bakanlığı’nın fahri müfettişi gibi tespitler yapıp, anında tespitlerini Ticaret Bakanlığı’na aktarabilirler” dedi.

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