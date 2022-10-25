Son dakika... Bakan Akar’dan TSK'nın 'kimyasal silah' kullandığı iddiasına tepki: Alçakça bir iftira

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Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "kimyasal silah" iddiasının hatırlatılması üzerine tepkisini dile getiren Akar, "TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

Akar, şunları söyledi:

"Aslında maksatları, niyetleri ortada; Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. TSK’nın başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle, ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz."

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"ALÇAKÇA BİR İFTİRA"

Söz konusu söylemi "bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira" olarak değerlendiren Bakan Akar, "Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama, hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz" dedi.

Kimyasal silah kullanımının asla söz konusu olmadığını bir kez daha yineleyen Akar, "Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler" dedi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI GANTZ’İN ZİYARETİ: YILLAR SONRA BİR İLK

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'in perşembe günü Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin soruya Akar, "Yıllardan sonra ilk defa bu düzeyde bir ziyaret olacak. Genel durumu değerlendireceğiz. Bizim politikamız, görüşlerimiz belli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece şeffaf bir politika uyguluyor. Bunları anlatacağız. Gelişmelere göre de müteakip safhaların neler getireceğini göreceğiz" yanıtını verdi.

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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI: DEVAMINDAN YANAYIZ

Türkiye'nin küresel gıda krizinin çözümüne yönelik devreye girerek oluşumunda büyük rol oynadığı tahıl koridoruna ilişkin anlaşmanın geçerliliğinin 19 Kasım'da dolacağının hatırlatılması üzerine Akar, şunları söyledi:

"İstanbul'da faaliyetini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde arkadaşlarımız, taraflar yoğun şekilde çalışıyor. Tahılların sevkiyatı için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bizim başından beri amacımız belli; gıda krizinin önüne geçilsin, aç insan kalmasın, siyasi istikrar bozulmasın. Bunun için çalışıyoruz. Biz tabii ki bu anlaşmanın devamından, uygulamanın sürmesinden yanayız. Hatta Rus limanlarındaki tahılın taşınmasına yönelik de neler yapılabileceğinin araştırılmasının gayreti içindeyiz."