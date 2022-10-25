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Enerji Bakanı Dönmez’den enerji üssü mesajı: Prensipte anlaşma tamam

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#Enerji Bakanı Dönmez#Enerji Üssü#Rus Doğalgazı
Enerji Bakanı Dönmez’den enerji üssü mesajı: Prensipte anlaşma tamam
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 12:00

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus doğalgazı için Türkiye’de enerji üssü kurulması planında prensipte anlaşma sağlandığını, Türkiye’nin üzerine düşen işleri yapmaya başladığını açıkladı.

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Bakan Dönmez, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de doğalgaz üssü kurulmasına ilişkin gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez “Biz önce kendi çalışmamızı güncelleyeceğiz. Buna başladık. BOTAŞ, EPİAŞ’ta arkadaşlar çalışıyor. Bizim öteden beri gaz merkezi, ticaret merkezi olmak gibi bir hedefimiz var. Prensipte görüşmelerle ilgili anlaşıldı. Bizim önce bizim tarafta olan işleri bitirmemiz lazım” yanıtını verdi.

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UYGULAMAYI GÖRELİM

G-7 ülkelerinin Rusya’ya yönelik tavan fiyat uygulamasına ilişkin de değerlendirme yapan Dönmez “Bizde ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor biliyorsunuz. Özel sektör, TÜPRAŞ var, STAR rafinerisi var. TÜPRAŞ’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden ticaret yapıyorlar. Bunların birçoğu bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Bir anda ben şuradan alayım, almayayım demekle olmuyor. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor. Yani uygulamanın şeklini görelim şu an bir şey söylemek zor” diye konuştu. 

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#Enerji Bakanı Dönmez#Enerji Üssü#Rus Doğalgazı

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