Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Genel Merkez Gençlik Kollarımız tarafından 1.5 yıl önce başlatılan kampanyamızın kapanış toplantısı vesilesiyle sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar 81 ilimizde icra edilen bu kampanyayla, parti yöneticilerimiz, bakanlarımızın katılımıyla 3 bin 500 mahalleye ulaştık. Karşımda muhafazakar ve devrimci gençleri görüyorum. Ülkemizin dört bir yanında 150 bin gencimizin iştirakiyle mahalle bizim gençlik bizim dedik.

"TEDİRGİNLİK DUYULAN SOKAKLAR GENÇLERİN SESİYLE ŞENLENDİ"



Geçmişte geçip giderken dahi tedirginlik duyulan sokaklar, gençlerimizin enerjisiyle güzelleşti. Gençlik kollarımız kapanış toplantısını burada yapmak istediğini söyledi. Birileri diyor ki, 'AK Parti'de gençlik yok' gençlik burada. Adana Şehir Stadı'nda herhalde gençliği görmediler. Artık kampanyamızda gençlerimizle durmaksızın yola devam edeceğiz. Gençler, Malatya öyle bir şehir ki burada yaşın bir önemi yok. Malatyalıların kimliklerinde yazan yaşları ne olursa olsun, maşallah hepsinin ruhu genç. Bir de buna hayatının bağrındaki sizlerin enerjisi eklendiğinde gençlik üzerine gençlik havası yaşıyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NUN ABD GEZİSİNE TEPKİ



Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizim de ruhumuz gençleşiyor. Önümüzdeki yıl cumhuriyetimizin 100. yılı. Biz de Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye 100 yılının sahibi de geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz. Biraz önce toplu açılış yaptığımız meydana baksınlar. Bizim için millete hizmette geçen her gün seçim günüdür. Milletimiz kendi için tuğla üstüne tuğla koymayana geçit vermez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bunlar aç tavuk. Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için kilometrelerce yol gidenlere izin vermez. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez. Gençler, benim ordumun askerine hakaret eden saygısızlık eden malum ana muhalefetin eve diğerlerinin hiçbirine ilk seçimlerde en güzel cevabı verecektir. Ordumuza bu yakıştırmalar bedeli ödenecektir. Yargıda hesabını verecekler. Bunları meydanı boş bırakmak suretiyle istediğiniz gibi dolaşın diyemeyiz.