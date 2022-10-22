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Türkiye Yüzyılı logosu belli oldu! Tüm gözler 28 Ekim'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

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#Türkiye Yüzyılı#Logo#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye Yüzyılı logosu belli oldu Tüm gözler 28 Ekimde: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 17:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim’de Ankara Arena’da düzenlenecek AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı vizyon belgesinde ‘Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı’ vurgusu yapacak. Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımında yapılan logo çalışması tamamlandı.

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Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

28 Ekim’de Ankara Arena’da düzenlenecek olan AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı vizyon belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı’ vurgusu yapacak. Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımında logo çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

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logo çalışmasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 yıldız kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken bayrağımızın tamamlayıcısı tek yıldız ortak mirasımızı temsil etmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanmaktadır. Hilal etrafından yayılan güneş ışınlarının her birisi Cumhuriyetimizin her bir yılını temsil eder ve toplamda 100 adettir. Dairesel form ve altın efektli özel renk dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisini kurmaktadır. Özgün olarak geliştirilen tipografi (Yazı karakteri) Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirmektedir. Bu tipografik anatomi, logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasını sağlayacaktır.”

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Türkiye Yüzyılı logosu belli oldu Tüm gözler 28 Ekimde: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

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#Türkiye Yüzyılı#Logo#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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