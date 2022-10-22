Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle hasret gidermenin mutluluğu içindeyim. Tarihe ismini 'seçkin insanların şehri' diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor.

"MALATYA'YA 20 YILDA 33 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Malatya'nın bugünkü şehir merkezine ne derlerdi biliyor musunuz eskiden? Asbuzu...Malatya bugün de göreni kendini hayran bıraktıran bir şehir. Geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın peşinde olduk. 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Yakışır Malatya'ya bu yatırımlar.

Sosyal yardımlarda 4 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık.

Haberin Devamı

Malatya'mıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Geçtiğimiz günlerde çevre yolunu da hizmete açtık mı? Hayırlı olsun.

Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapacağız. Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz. TOKİ'nin yapımını tamamladığı 3 bin 482 konutu da bugün açıyoruz.

VATANDAŞLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Malatya Erhaç Havaalanı’nda il protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu kent merkezine kadar yolda toplanan vatandaşlar tarafından da sık sık durduruldu.

Yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alınırken, birçok nokta da kendisini karşılamaya gelen vatandaşları konvoyunu durdurarak otobüsten selamlayan Erdoğan çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

Gözden Kaçmasın Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü Haberi görüntüle

Haberin Devamı

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açılışta yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız, bir süredir konuşmalarında tarihi değer taşıyan şu iki kelimeye dikkat çekiyor: Türkiye Yüzyılı. Bu ifade alelade bir kelime değildir. Sağlıkta da Türkiye Yüzyılı'nı daha çok işiteceksiniz. Yapılan her yatırımla vatandaşlarımıza yepyeni hizmetler sunmaya çalışıyoruz." dedi.