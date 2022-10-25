Son dakika: Randevu sorununa yeni tedbir... Sağlık Bakanı Koca: 6 bin hekim geri döndü

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Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta özetle şunları söyledi:



BARTIN’DAKİ MADEN KAZASI SONRASI TEDAVİ GÖRENLERİN DURUMU



Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor.

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İÇERENKÖY'DE ÖZEL HASTANEDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER



Bildiğiniz gibi hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldık. Müfettişlerimizi gorevlendirdik. Soruşturma disiplin kuruluna geçen hafta geldi. İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak.

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POLİKLİNİK SAYISI 8 BİNE ULAŞTI



Etlik Şehir Hastanesine hem bu açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu. Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor.

Şu an günlük poliklinik sayısı 8 binlere ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söyledigim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli.

HASTANE RANDEVULARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME



Her gün iyileştirmeler yapıyoruz bu konuda. Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı. Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlarda önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni bir takım tedbirleri de hızla alıyoruz.”